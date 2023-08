Naviga in sicurezza e riservatezza con una VPN a soli €1,71 al mese

Per navigare in sicurezza e riservatezza diventa sempre più fondamentale poter contare su di una VPN illimitata, in grado di garantire un accesso a Internet protetto e senza riduzioni di velocità per la connessione.

Accedere a un servizio di questo tipo è oggi ancora più conveniente: la nuova offerta di AtlasVPN, infatti, consente di poter contare su una VPN con una spesa di appena 1,71 euro al mese. La promozione riguarda il piano biennale con 3 mesi gratis extra, per un totale di 27 mesi di abbonamento.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di AtlasVPN.

AtlasVPN è in offerta a 1,71 euro al mese: navigare in sicurezza ora costa meno

Scegliere AtlasVPN consente l’accesso a una connessione sicura, protetta e illimitata. Il servizio, infatti, presenta le seguenti caratteristiche:

connessione illimitata ; AtlasVPN non prevede limiti per la velocità di connessione e il traffico dati

; AtlasVPN non prevede limiti per la velocità di connessione e il traffico dati connessione protetta ; l’accesso alla VPN è protetto dalla crittografia

; l’accesso alla VPN è protetto dalla crittografia nessun tracciamento ; la VPN si caratterizza per una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente

; la VPN si caratterizza per una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell’attività online dell’utente accesso a un network di centinaia di server , sparsi in tutto il mondo; in questo modo, la VPN permette di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese e di aggirare qualsiasi blocco all’accesso a un sito web o a un’app

, sparsi in tutto il mondo; in questo modo, la VPN permette di geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese e di aggirare qualsiasi blocco all’accesso a un sito web o a un’app possibilità di utilizzo su un numero illimitato di dispositivi

AtlasVPN ora costa 1,71 euro al mese invece che 11,22 euro al mese. Per ottenere lo sconto è sufficiente puntare sul piano biennale con 3 mesi gratis aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di abbonamento.

L’offerta prevede la fatturazione anticipata, per una spesa di circa 46 euro, con possibilità di pagare con PayPal. C’è anche una garanzia di rimborso a 30 giorni che permette di ottenere un rimborso integrale dell’importo speso. Tutti i dettagli sono ora disponibili tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.