MWC24: tutto il meglio della fiera del mobile di Barcellona

Come ogni anno, la fine del mese di febbraio vede lo svolgimento della più grande fiera rivolta al mondo del mobile, il Mobile World Congress (MWC24), e come ogni anno anche noi abbiamo presenziato alla fiera e a tutti gli eventi correlati per poter vedere e toccare con mano le novità presentate dai brand presenti in terra catalana.

In cinque giornate abbiamo avuto la possibilità di visitare tutti gli espositori, ma anche di partecipare ad eventi fuori fiera, feste e molto altro, confrontandoci con colleghi di tutto il mondo sul panorama odierno e sulle novità che abbiamo visto.

Certo, il mercato degli smartphone non si è ancora ripreso dopo il COVID, ed ogni mese continuiamo a riscontrare un calo di vendite rispetto agli anni precedenti; e sebbene alcuni brand facciano annunci sensazionalistici in termini di vendite spesso questi vengono smentiti semplicemente leggendo i dati ufficiali di vendita nel nostro paese.

Il vero vincitore, ad oggi, è Apple – che continua a regnare sul mercato dell’usato e del ricondizionato riuscendo anche a crescere nei volumi di vendita del nuovo e che, pur non presenziando ad eventi come il MWC24, continua a far parlare di sé attraverso gli stand dei partner.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le novità che hanno caratterizzato l’edizione 2024 del MWC.

MWC24: Smartphone

Come di consueto iniziamo a parlare di smartphone, l’oggetto indubbiamente al centro di tutto quello che viene mostrato in fiera. E anche quest’anno non sono mancate le novità, sebbene i player principali avessero già presentato i propri flagship nelle settimane scorse.

Ad aprire le scene è stata HMD, azienda nota principalmente per essere la casa degli smartphone Nokia ma che nel corso del 2024 lancerà nuovi brand. Non ci è ancora stato possibile vedere niente, ma sappiamo che nel corso dell’anno arriveranno nuovi dispositivi a marchio Nokia, i primi modelli con la denominazione HMD, ed un dispositivo in collaborazione con Mattel che cavalca l’onda del successo di Barbie.

Ci ha sorpresi invece la lunga lista di annunci da parte di ZTE, che ha presentato una intera line-up di smartphone Nubia caratterizzati da design gradevole e focus su diverse funzionalità, tutti in arrivo nel nostro paese e con prezzi contenuti. Si va dalla coppia di smartphone fotografici Nubia Focus e Focus Pro, al Nubia Music con altoparlante potente ed effetti luminosi, fino al Nubia Neo 2 che porta l’esperienza gaming della linea Redmagic ad un prezzo accessibile a tutti. Ciliegina sulla torta, poi, il Nubia Flip, uno smartphone pieghevole dal design davvero gradevole e prezzo inferiore a tutti gli altri flip sul mercato.

Ulteriori novità sono arrivate poi da Tecno, brand meno conosciuto dalle nostre parti ma che già l’anno scorso ci aveva sorpreso con un ottimo Phantom Fold, e che quest’anno ha lanciato il Camon 30 Premier; si tratta di un camera phone che combina un chip dedicato all’imaging progettato da Sony con un set di sensori di qualità elevata ed una serie di algoritmi per migliorare la visione in notturna ma anche per una migliore resa dei diversi toni di pelle.

Infine, segnaliamo il primo incontro con il nuovissimo Nothing Phone (2a), avvenuto durante una serata esclusiva riservata alla stampa durante la quale l’azienda guidata da Carl Pei ha svelato ufficialmente il design dello smartphone medio-gamma dalla disponibilità ormai imminente.

Concept

Motorola non ha portato nessuna reale novità al MWC24, ma se l’azienda segue il calendario dello scorso anno ci aspettiamo una nuova serie EDGE 50 nel mese di aprile. Tuttavia, come già per il rollable dell’anno scorso, quest’anno Moto ci ha fatto vedere un concept di smartphone pieghevole che può essere anche fissato al polso, o poggiato su un piano in modalità stand per vedere contenuti o giocare in coppia. Non sappiamo se esso sarà mai disponibile all’acquisto, ma indubbiamente rappresenta una dimostrazione di quello che ci potrebbe aspettare in un prossimo futuro.

Passando al lato Lenovo dello stand abbiamo potuto invece ammirare il primo laptop con schermo trasparente, altro concept che non sappiamo se mai arriverà nei negozi.

Rugged

Immancabile l’area degli smartphone rugged, quelli con livelli di certificazione elevata che resistono a cadute e immersioni, perfetti per chi fa lavori in cantiere o passa molto tempo in escursione.

Fra i brand migliori ricordiamo DOOGEE, azienda pioniera del settore che quest’anno amplia il suo portafoglio con un gradevole DK10, dal design compatto ed elegante che non rinuncia all’ultra resistenza che abbiamo apprezzato con il V31 GT, l’attuale flagship. L’azienda ha anche annunciato un pieghevole, il Flip X, che arriverà in estate e sarà disponibile anche in Europa.

Sempre presenti, poi, i nuovi modelli della linea Armor di Ulefone, compreso il nuovo flagship 5G con supporto alle comunicazioni satellitari: Armor 23 Ultra ha poi un buon comparto fotografico con visione notturna a infrarossi e ricarica rapida, in un design non troppo pesante.

Per concludere il capitolo rugged parliamo di Solim, un nome ancora sconosciuto alla maggior parte degli utenti europei ma che vanta importanti collaborazioni in Nord America; con l’ambizione di occupare lo spazio lasciato libero da Bullit (Caterpillar), l’azienda propone dispositivi dotati di tutte le certificazioni e parametri richiesti per l’adozione da parte delle istituzioni europee, per essere usati – ad esempio – dalle forze dell’ordine in servizio.

MWC24: Tablet

Interessanti novità anche sul fronte dei tablet, dove spicca il nuovo modello di ZTE. Se già nel 2023 l’azienda cinese aveva presentato il primo tablet con schermo 3D senza occhiali, quest’anno ha portato il Nubia Pad 3D II che aggiunge connettività 5G e intelligenza artificiale, per migliorare ulteriormente la conversione dei contenuti multimediali in 3D e permetterci di vedere film e video con un’esperienza unica.

Buoni anche i tablet di DOOGEE, di cui ci è piaciuto molto il T30Max con back in pelle vegan e certificazione Hi-Res Audio, come anche il nuovo AGM Pad P2 con il quale è possibile anche vedere un film sott’acqua.

MWC24: Wearable

La più importante novità dal mondo degli indossabili è arrivata durante la preview dedicata alla stampa, il giorno prima dell’apertura del MWC24: Zepp Health, proprietaria del popolare marchio Amazfit, ha lanciato il primo sistema operativo per smartwatch basato su una interfaccia utente linguistica, per rendere l’interazione con l’orologio più semplice e immediata. Zepp Flow, così si chiama questa nuova funzione, è già disponibile nei paesi anglofoni ma arriverà in Italia fra meno di due mesi a partire dal Balance.

L’evento è stato anche l’occasione per vedere l’atteso anello Amazfit Helio Ring, con cui avevamo già avuto un primo incontro, e rimanendo in tema di anelli abbiamo potuto vedere (ma solo vedere, da dietro un vetro!) i primi prototipi dei Galaxy Ring di Samsung, oltre ad essere informati di futuri lanci da parte di altre aziende pronte ad abbracciare questa nuova categoria di indossabili smart.

Accessori

Dove si parla di smartphone non si può non parlare di accessori, e il marchio che più di tutti l’ha fatta da padrona al MWC24 è stata SBS, con un ampio padiglione ricco dei prodotti e dei sub-brand dell’azienda italiana. A partire da tutti i nuovi caricatori con tecnologia GaN a quelli wireless con il nuovo standard Qi2, ma anche alle cover rinforzate grazie a D3O, ai prodotti a marchio Puro e Case&Me, alle cuffie Music Hero, ai supporti Lock Pro e alle pellicole Doodroo.

Restando in tema di protezione, poi, i due brand che più di tutti si sono distinti sono stati Panzer Glass, immancabili in tutte le fiere di tecnologia, con cover e vetri dall’altissima resistenza, e Mobile Outfitters, con le nuove macchine dedicate ai negozi, per tagliare alla misura precisa le pellicole da applicare poi a qualsiasi modello di smartphone.

Altro

Fra le altre novità che abbiamo visto al MWC24 spiccano diversi cani elettronici, fra i quali segnaliamo il Dynamic 1 di Tecno che ci ha impressionato dal punto di vista dell’interazione con l’uomo, quasi come un vero animale da compagnia. E sempre da Tecno arriva Pocket Go, un sistema di gioco a realtà aumentata composto da un paio di occhiali smart ed un controller, compatibile con tutti gli smartphone – anche quelli senza uscita video – e con aggiustamento automatico delle diottrie per essere usato da tutti.

E poi prototipi di droni per le consegne e di auto volanti in grado di trasportare persone, concierge virtuali gestite dall’intelligenza artificiale e molto altro che potremmo vedere in un prossimo futuro anche nelle nostre città.