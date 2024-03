MSI Thin GF63: nuovo MINIMO su Amazon per il notebook da gaming

Le Offerte di Primavera sono l’occasione giusta per acquistare un nuovo notebook da gaming su Amazon. Tra i modelli in sconto c’è l’ottimo MSI Thin GF63, vero e proprio best buy per il segmento dei notebook da gaming economici (sotto i 1.000 euro). Con l’offerta in corso è possibile sfruttare un nuovo minimo storico, acquistando il notebook al prezzo scontato di 839 euro (si tratta di uno sconto di 30 euro rispetto al minimo precedente e di quasi 400 euro rispetto al listino). Il modello in offerta è dotato di processore Intel Core i7-12650H e della scheda video NVIDIA RTX 3050. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Da notare che in sconto a 999 euro c’è la versione con RTX 4050.

MSI Thin GF63 al minimo storico con le Offerte di Primavera di Amazon

Il notebook MSI è una delle opzioni migliori per chi cerca un notebook da gaming economico. La scheda tecnica include:

il processore Intel Core i7-12650H

16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD

la scheda video NVIDIA RTX 3050 oppure la RTX 4050

oppure la una tastiera retroilluminata full size

display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

il sistema operativo Windows 11

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare MSI Thin GF63 al minimo storico. Le opzioni sono due, entrambe con Core i7. Eccole:

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto.