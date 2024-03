MSI Thin GF63 con RTX 4050 in super offerta: tuo a meno di 1000€

L’MSI Thin GF63 è un formidabile laptop progettato per gli appassionati di gaming e creatori di contenuti. Attualmente è in offerta su Amazon, dove può essere tuo a solamente 999,00€ (invece di 1349€). Come sempre, ti ricordiamo che selezionando l’opzione di pagamento “Credit Line” con Cofidis, al momento del checkout, potrai dividere l’importo in più rate rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

La combinazione di prestazioni, design e funzionalità rende questo notebook una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo capace di affrontare giochi pesanti e lavori di creazione con facilità.

La presenza del processore Intel Core i7 di 12a generazione insieme alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 assicura che il Thin GF63 sia attrezzato per gestire le applicazioni e i giochi più esigenti, beneficiando dell’ultima architettura NVIDIA Ada Lovelace per un’esperienza di gioco realistica e ad alta definizione. La frequenza di aggiornamento del display di 144 Hz garantisce un’immagine fluida e reattiva, cruciale per il gaming competitivo e un piacere visivo generale.

Il design innovativo del sistema di dissipazione con Shared-Pipe migliora significativamente la gestione termica, permettendo al notebook di mantenere prestazioni elevate senza surriscaldarsi, anche durante sessioni di gioco prolungate.

Ottimizzato per essere più silenzioso e fresco sotto stress, il Thin GF63 si adatta perfettamente a tutte le situazioni, dimostrandosi un compagno affidabile per gli utenti che necessitano di un dispositivo potente, versatile e capace di offrire una grande esperienza d’uso. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 1000€!