Offerta flash: l'Asus Vivobook Flip S14 oggi costa oltre 150€ in meno

L’Asus VivoBook Flip S14 è un notebook convertibile che unisce eleganza e potenza in un design estremamente versatile e leggero. Questo modello è dotato di un monitor touchscreen NanoEdge da 14 pollici, che offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie a cornici ridotte.

Normalmente proposto ad 843€, oggi può essere tuo a solamente 689€

Al cuore del VivoBook Flip S14 troviamo il processore Intel Core i5 di tredicesima generazione (i5-1335U), supportato da 8 GB di RAM e un SSD PCIe da 512 GB, che assicurano prestazioni rapide e reattive in ogni situazione, dalla navigazione web al multitasking intensivo. La grafica è gestita dall’Intel Iris Xe, che offre capacità di elaborazione grafica sufficienti per compiti di editing leggero e streaming di media.

Un laptop convertibile, in grado di trasformarsi in un tablet all’occorrenza grazie alle cerniera a 360 gradi. Inoltre, la compatibilità con Wi-Fi 6E garantisce una connessione internet veloce e stabile, con prestazioni fantastiche.

La batteria ha una lunga durata, garantendo autonomia per l’uso quotidiano senza frequenti ricariche, e il supporto per la ricarica rapida minimizza i tempi di inattività. La tastiera ErgoSense promette un’esperienza di digitazione confortevole e precisa, adatta a lunghe sessioni di scrittura.

Con un peso di solo 1,5 kg e un profilo sottile, il VivoBook Flip S14 si propone come una scelta eccellente per professionisti e studenti che necessitano di un dispositivo potente e facilmente trasportabile.