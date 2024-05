HP Pavilion Plus 14 con Windows 11: su Amazon oggi risparmi 100€

L’HP Pavilion Plus 14-eh1001sl è un’ottima soluzione per professionisti e studenti che necessitano di un notebook performante e versatile. Oggi te lo consigliamo in particolar modo: è in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente competitivo. Lo paghi 799€, con uno sconto di 100€ sul suo normale prezzo di listino – inoltre al momento del checkout potrai scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili.

Equipaggiato con il sistema operativo Windows 11 Home, questo dispositivo è ottimizzato per applicazioni di Microsoft Office, strumenti di client management, video editing e grafica computerizzata, rendendolo ideale per un’ampia varietà di utilizzi professionali.

Il cuore di questo notebook è l’Intel Core i5-1340P, un processore potente che può raggiungere una frequenza fino a 4,6 GHz grazie alla tecnologia Turbo Boost, supportato da 12 MB di cache L3 e dotato di 12 core e 16 thread. Questo, insieme alla scheda grafica integrata Intel Iris Xe, offre ottime prestazioni sia per il multitasking che per il rendering grafico.

La memoria RAM è di 16 GB DDR4 a 3200 MHz, saldata direttamente sulla scheda madre, accompagnata da un’unità SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB che garantisce avvii e caricamenti rapidi delle applicazioni.

Il display è un IPS da 14 pollici con risoluzione 2,2K (2240x1400p), che offre immagini nitide e colori vivaci grazie alla copertura del 100% dello spazio colore sRGB e luminosità fino a 400 nits in SDR (300 nits in HDR). Ulteriori caratteristiche includono una tastiera standard retroilluminata, un HP Imagepad con supporto gesti multi-touch, lettore di impronte digitali per una maggiore sicurezza, e una webcam HP True Vision da 5MP con riduzione del rumore temporale e microfoni dual-array integrati.

L’autonomia dichiarata è di ben 9 ore e 45 minuti, mentre la ricarica rapida garantisce il 50% dell’autonomia – dunque poco meno di 5 ore, in appena 30 minuti. Davvero niente male. Con un peso di solo 1,4 kg e uno spessore di 1,84 cm, l’HP Pavilion Plus 14 è facilissimo da trasportare.

Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquista subito l’HP Pavilion Plus 14 risparmiando 100€!