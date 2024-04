MSI Prestige 14EVo in offerta su Amazon: Intel Core i7 e un design ultra leggero

L’MSI Prestige 14Evo è un ottimo laptop progettato per professionisti e utenti che cercano una soluzione di alto livello, in grado di coniugare prestazioni eccezionali, portabilità e un design elegante. Oggi è in offerta su Amazon a 949€, con la possibilità di dividere l’importo in più rate mensili al momento del checkout.

Equipaggiato con l’ultima generazione del processore Intel Core i7-13700H, il Prestige 14 Evo garantisce una performance superiore, ideale per il multitasking avanzato, il video editing, la grafica computerizzata e qualsiasi altra attività che richieda una notevole potenza di elaborazione. La certificazione Intel Evo assicura non solo prestazioni elevate ma anche una notevole efficienza energetica, una rapida risposta e una connettività di prim’ordine.

La velocità di connessione è ulteriormente potenziata dal Wi-Fi 6E, che offre una connessione internet più veloce e stabile, fondamentale per lo svolgimento di attività online senza interruzioni. Nonostante le sue prestazioni di punta, il Prestige 14 Evo mantiene un design ultrasottile e leggero.

L’affidabilità e la durata sono garantite dalla conformità agli standard militari MIL-STD-810G, che testimoniano la capacità del dispositivo di resistere a condizioni estreme, assicurando agli utenti un investimento duraturo nel tempo.

In offerta a soli 949,00€, l’MSI Prestige 14Evo è un investimento intelligente per chi cerca un laptop che non solo risponda alle esigenze di produttività avanzata ma che sia anche un fedele compagno di viaggio, grazie alla sua eccezionale portabilità e affidabilità. Non farti scappare l’offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!