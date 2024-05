FOLLIA da Amazon: il MacBook Pro (M3) è SCONTATO di -280€!

Hai letto bene! Grazie al nuovo incredibile ribasso da parte di Amazon, potrai entrare nell’olimpo di Apple grazie al MacBook Pro equipaggiato con il potentissimo chip M3! Prima di scoprire le caratteristiche, ti basta sapere che il suo prezzo passa da 2.279,00€ a soli 1.999,00€!

Tutte le caratteristiche di Apple MacBook Pro (M3)

L’Apple MacBook Pro (M3) è equipaggiato con il chip più potente mai creato dall’azienda statunitense. Con un processore a 8 core e una GPU a 10 core, è capace di eseguire senza sforzo le attività più complesse, dal multitasking quotidiano fino all’editing di video in 4K e alla gestione di migliaia di foto.

Una delle caratteristiche migliori dei MacBook come questo è la batteria dalla super-autonomia, che ti permette di lavorare o giocare fino a 22 ore senza interruzioni.

E ovviamente, anche l’occhio vuole la sua parte. Per questo monta un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, con una luminosità e una gamma dinamica che danno vita ai tuoi contenuti con una qualità HDR senza precedenti.

E per le tue call di lavoro e non, vi è la webcam FaceTime HD a 1080p che, insieme ai tre microfoni e al sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale, rende ogni conferenza super-professionale.

Anche la connettività non è mai stata così completa, con una porta MagSafe per una ricarica sicura e veloce, Thunderbolt / USB 4, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per le cuffie, oltre alla velocità del Wi-Fi 6E e del Bluetooth 5.3. E non dimentichiamo la Magic Keyboard con Touch ID, che offre una digitazione confortevole e sicura, permettendoti di accedere rapidamente a siti web e app.

Con Apple MacBook Pro (M3), avrai la macchina da lavoro definitiva, in grado di eseguire qualsiasi compito, anche il più pesante, in mobilità! Prendilo subito a 1.999,00€, grazie allo sconto da ben -280€ targato Amazon. Ti ricordiamo che con l’opzione di pagamento Cofidis, lo potrai prendere anche a rate!