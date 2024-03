MSI monitor da gaming curvo: SUPER sconto del 25%

Immergiti completamente nel mondo dei giochi con il monitor da gaming curvo MSI G272CQP da 27″. Oggi, su Amazon, puoi avere questo dispositivo eccezionale con uno sconto incredibile del 25%. Che tu sia un appassionato di esport o un gamer occasionale, questo monitor è progettato per offrirti un’esperienza di gioco senza precedenti. Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 299,90 euro, anziché 399,00 euro.

MSI monitor da gaming curvo: questa offerta non durerà ancora a lungo

La curvatura 1000R di questo monitor MSI non è solo uno sfizio estetico, ma aggiunge un livello di immersione che ti farà sentire al centro dell’azione. Grazie al design “senza cornice”, i bordi tra gli schermi sono ridotti al minimo, regalandoti una visuale ampia e coinvolgente. Ti sembrerà di essere davvero all’interno del gioco, pronto a vivere avventure straordinarie.

Il pannello VA da 27″ con risoluzione WQHD offre una qualità dell’immagine cristallina, con una gamma di colori sorprendente. Con supporto fino a 1,07 miliardi di colori al 113,8% sRGB, ogni dettaglio sarà reso in modo vivido e realistico. Non perderai mai di vista il nemico, grazie al refresh rate di 170 Hz e al tempo di risposta di 1ms, che garantiscono una fluidità di movimento e un targeting preciso, perfetti per gli esport.

Inoltre, il monitor è pronto per l’HDR, offrendoti un contrasto dinamico e dettagli realistici. La tecnologia MSI Night Vision migliora ulteriormente la visibilità negli ambienti più bui, permettendoti di individuare ogni minimo dettaglio e ottenere un vantaggio competitivo.

La connettività HDMI CEC rende questo monitor compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dal PC alle console, offrendoti la massima flessibilità. E con il supporto regolabile in altezza e inclinazione, potrai trovare facilmente la posizione più comoda per lunghe sessioni di gioco.

Non perdere l’opportunità di portare la tua esperienza di gioco al livello successivo con il monitor da gaming curvo MSI G272CQP da 27″. Approfitta subito del mega sconto del 25% su Amazon e acquistalo al prezzo speciale di soli 299,90 euro, prima che sia troppo tardi.