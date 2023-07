MSI Modern 15: OCCASIONE unica su Amazon (-36%)

Se sei alla ricerca di un notebook che possa accompagnarti nel tuo stile di vita dinamico, sia che tu stia esplorando la vita del campus o che stia perseguendo una carriera professionale, non puoi farti sfuggire l’eccezionale MSI Modern 15, ora in mega sconto del 36% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 449,00 euro, con la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se utilizzi come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

MSI Modern 15: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche principali del MSI Modern 15 è l’ultimo processore Intel Core di 11a generazione, che permette di scoprire nuove meraviglie mozzafiato attraverso la serie Modern. Le prestazioni straordinarie e la portabilità leggera di questo processore ti permetteranno di lavorare senza interruzioni e potenziare la tua produttività, soprattutto con la grafica Intel Iris Xe che offre prestazioni senza compromessi.

L’MSI Modern 15 è realizzato con materiali di alta qualità, presentando uno chassis in alluminio ultra leggero di soli 1.6 kg e sottile solo 16.9 mm. Questo lo rende un notebook ultra portatile ed elegante, perfetto per coloro che sono sempre in movimento. La mobilità esterna della serie Modern ti consente di tenere il passo con il tuo stile di vita frenetico senza sacrificare l’eleganza.

Per gli amanti della musica, la serie Modern ti avvicina al suono e al mondo intorno a te. Grazie alla capacità di supportare fino a 24 bit / 192 kHz, potrai goderti la musica in ogni angolo della città e sperimentare l’audio nel modo in cui è stato realmente inteso, regalandoti un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente.

Un altro punto di forza di MSI Modern 15 è il centro di produttività aziendale MSI Center, che porta l’ottimizzazione delle prestazioni a un livello superiore. Potrai facilmente regolare le modalità di sistema e accedere a risorse per soddisfare una vasta gamma di scenari ed esigenze, ottimizzando così la tua esperienza utente.

Quando si tratta di affidabilità e durata, MSI non fa compromessi. La serie Modern 15 è progettata per resistere agli standard militari MIL-STD-810G, garantendo il meglio del meglio in termini di resistenza e robustezza. Inoltre, i portatili MSI sono forniti con una garanzia di 2 anni, il che significa che la copertura rimane invariata anche se acquistati con fattura.

In conclusione, se desideri un notebook performante, elegante, leggero e affidabile, l’MSI Modern 15 è la scelta ideale. Grazie al potente processore Intel Core di 11a generazione, alla grafica Intel Iris Xe e alla resistenza di grado militare, questo notebook sarà il tuo compagno perfetto per affrontare tutte le sfide della tua vita quotidiana. Non perdere l’opportunità di acquistarlo ora su Amazon con uno sconto imperdibile del 36%. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 449,00 euro, ma mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte sono davvero limitate.

