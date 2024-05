Logitech M171 colorato e WIRELESS per un mouse da 12 mesi COMODO

Se sei alla ricerca di un mouse wireless da usare a casa così come quando ti sposti, Logitech M171 è la soluzione ideale. Comodo, pratico e soprattutto senza fili per una libertà che non conosce limiti. Conta che lo colleghi al tuo dispositivo con il micro ricevitore USB ed entra subito in funzione.

Approfittane al volo se sei interessato. Su Amazon hai uno sconto del 21% a disposizione e che fa scendere il prezzo a soli 13,49€. Cosa aspetti? Aggiungilo immediatamente al carrello.

Logitech M171, il mouse wireless di cui non fare a meno

In questa versione colorata è anche più allegro, ma rispetto alla versione classica nera, non cambia assolutamente nulla! Il Logitech M171 continua ad essere uno dei mouse wireless più acquistati e ambiti perchè nella sua semplicità è praticamente perfetto.

Come ti dicevo, lo colleghi attraverso il micro ricevitore USB ed entra subito in funzione. Non ha problemi di compatibilità in quanto funziona su Windows ma anche su MacOS, Chrome OS e così via.

Il design di cui è dotato è un punto aggiuntivo. L’assenza di tasti aggiuntivi è strategica perchè così può essere usato sia con mano destra che con quella sinistra. In ogni caso è ergonomico e confortevole. Una volta che premi i tasti ricevi come risposta il silenzio più assoluto. In biblioteca o in ufficio? Lo usi senza timore.

Per concludere, lasciati stupire dalla batteria che ti regala 12 mesi di autonomia con una semplice batteria al suo interno.

Non perdere questa occasione e collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo Logitech M171 a soli 13,49€ con sconto del 21%.

