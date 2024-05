MSI Modern 14 in offerta, oggi risparmi 150€: Intel Core i3, 8GB di RAM, SSD da 512GB

L’MSI Modern 14 è disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 449€, con uno sconto di 150€ rispetto al prezzo originale. Nonostante il prezzo competitivo, il laptop ha una scheda tecnica estremamente robusta, perfetta sia per uno studente che per un professionista.

La serie Modern di MSI è equipaggiata con l’ultimo processore Intel Core di 12a generazione, progettato per offrire prestazioni robuste sia nel multitasking che per l’intrattenimento. Troviamo quindi 8GB di RAM e un SSD da 512GB.

MSI ha fatto un importante lavoro anche sul fronte del design, che risulta leggero e ben congegnato: la cerniera permette all’LCD di aprirsi fino a 180° e la funzione Flip-n-Share è perfetta per presentazioni o lavoro di gruppo. La tastiera è pensata per il massimo comfort, con una corsa ottimale dei tasti e retroilluminazione per digitare in ogni condizione di luce. Il chassis è ultra-sottile e leggero, pesa solo 1.4 kg. Il design elegante e minimalista è anche costruito per resistere.

Insomma, l’MSI Modern 14 al prezzo di 449€ rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca un laptop performante, portatile e versatile. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando. Al momento del checkout potrai scegliere di spezzare l’importo in più rate mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.