Lenovo ThinkPad X270: portatile ricondizionato garantito con i5 a 155€

Se stai cercando un portatile da spendere pochissimo che sia però performante, allora non puoi assolutamente perdere questa occasione che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Lenovo ThinkPad X270 (ricondizionato: eccellente) a soli 155 euro.

Sembra impossibile ma ti assicuro che è tutto vero, non ci sono errori. E volendo puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Si tratta di un prodotto ricondizionato in condizioni eccellenti, certificato da professionisti e funzionante come nuovo. Inoltre è coperto dalla garanzia di Amazon per ben 1 anno che ti permette di avere il rimborso o sostituirlo se non dovesse funzionare correttamente.

Lenovo ThinkPad X270 ricondizionato come nuovo

Sicuramente quando acquisti un prodotto ricondizionato sei sempre titubante, ma in questo caso non devi preoccuparti perché sei coperto dall’assicurazione di Amazon Renewed. E così avrai un portatile spettacolare che monta il potente processore Intel Core i5-6300u con a supporto ben 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB.

Possiede già installato Windows 10 con licenza e ha uno schermo da 12,5 pollici. Per cui è molto compatto e facile da trasportare. Possiede una tastiera compatta con tasti sensibili che fanno pochissimo rumore e retroilluminati. E un TrackPad integrato con tasti. Puoi avvalerti di 3 ingressi USB, ingresso per cavo Ethernet e HDMI.

Non c’è davvero tempo da perdere perché le unità disponibili sono pochissime. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Lenovo ThinkPad X270 (ricondizionato: eccellente) a soli 155 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.