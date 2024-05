Lenovo IP Slim 3 in offerta a soli 279€: un ottimo Chromebook per la scuola

Il Lenovo IP Slim 3 14” è in offerta su Amazon a soli 279,00€. Questo Chromebook sottile e leggero, con uno spessore di 18,6 mm e un peso di circa 1,3 kg, è perfetto per chi è sempre in movimento.

Dotato di un display FHD da 14 pollici e altoparlanti frontali sintonizzati da Waves Audio, offre un’esperienza multimediale coinvolgente. La connettività WiFi 6 e Bluetooth e una batteria che dura fino a 13,5 ore ti permettono di rimanere produttivo tutto il giorno. Inoltre, include funzionalità di sicurezza come l’otturatore per la privacy della fotocamera e il tasto di disattivazione del microfono.

ChromeOS è un sistema operativo leggero che garantisce un avvio rapido e prestazioni fluide anche su hardware modesto. Grazie all’integrazione con Google Drive, facilita l’archiviazione e la sincronizzazione dei file nel cloud, permettendo l’accesso da qualsiasi dispositivo.

Dispone di numerose porte, tra cui USB 3.2 Gen 1, un lettore di schede microSD e un jack audio da 3,5 mm, che permettono un’ampia gamma di connessioni per tutte le esigenze. Vale la pena di segnalare che il laptop è anche equipaggiato con il chip di Google H1 per la sicurezza.

Il Lenovo IP Slim 3 è perfetto per studenti e professionisti che necessitano di un dispositivo affidabile e versatile per il lavoro quotidiano e l’intrattenimento. Rimane ancora poco tempo per acquistarlo a questo prezzo vantaggioso: non fartelo scappare!