Logitech Signature M650: il mouse wireless di QUALITÀ che COSTA POCO

Se è da qualche tempo che stai valutando l’idea di cambiare il tuo vecchio mouse con cavo con uno senza fili, di qualità, senza però spendere un’esagerazione, allora dai un’occhiata a questa offerta. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Logitech Signature M650 a soli 34,99 euro, anziché 53,99 euro.

Come puoi vedere in questo momento siamo di fronte a uno sconto eccellente del 35% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare ben 19 euro sul totale. Questa è la versione per destrorsi e per mani grandi ma ovviamente potrai acquistare a un ottimo prezzo anche la versione per mancini e per mani medio-piccole.

Logitech Signature M650 a prezzo sgretolato

Siamo di fronte a un mouse wireless davvero a un prezzo vantaggioso, ma non è l’unica cosa interessante. Grazie al suo design estremamente confortevole potrai usarlo per tutto il giorno senza accusare la fatica. Ed è dotato di 5 tasti che potrai facilmente programmare con il software dedicato, scaricabile gratuitamente.

Grazie alle ricevitore che troverai incluso lo puoi collegare in un attimo con i sistemi operativi Windows, Linux, ChromeOS, MacOS, iPadOS e Android. Ha un sensore molto preciso e uno scorrimento fluido anche senza il tappetino. I tasti sono silenziosi e la batteria dura tantissimo.

Non ci sono dubbi, a un prezzo così è da prendere al volo. Fai alla svelta però perché sicuramente l’offerta scadrà a momenti. Perciò prima che accada vai su Amazon e acquista il tuo Logitech Signature M650 a soli 34,99 euro, anziché 53,99 euro. Ti stai chiedendo quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime e lo riceverai a casa tua entro domani. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.