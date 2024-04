MSI Modern 14 in offerta ad un prezzo top: lo paghi solo 479€

L’MSI Modern 14 è una soluzione ideale per gli utenti alla ricerca di un notebook versatile, performante e facilmente trasportabile. Con uno sconto del 20%, oggi su Amazon lo paghi solamente 479€ con un risparmio di 120€ sul suo normale prezzo di listino.

Dotato del processore AMD Ryzen 5 7530U, l’MSI Modern 14 garantisce una combinazione ottimale di velocità e efficienza, rendendolo perfetto per il multitasking e per gestire con facilità applicazioni e compiti impegnativi. La portabilità è uno dei punti di forza principali di questo modello, grazie al suo design ultraleggero e ultrasottile, con un peso di solo 1,4 kg e un’altezza di 19,35 mm, che lo rendono il compagno ideale per chi è sempre in movimento.

L’esperienza utente è ulteriormente migliorata dal touchpad ingrandito, che offre un controllo fluido e reattivo, ideale per ottimizzare la produttività quando si è fuori dall’ufficio o da casa. La funzionalità di lay-flat a 180° e Flip-n-Share facilita la condivisione dello schermo, trasformando il notebook in uno strumento di lavoro collaborativo efficace e versatile.

La dotazione di porte è completa e pensata per garantire la massima connettività, includendo USB-A, USB-C, microSD e HDMI. Questa versatilità consente di collegare contemporaneamente una varietà di dispositivi e di caricare il notebook senza compromessi, adattandosi alle esigenze di chi utilizza più periferiche e accessori.

A soli 479,00€, l’MSI Modern 14 è una scelta eccellente per professionisti, studenti e utenti che cercano un notebook che coniughi prestazioni elevate, portabilità estrema e un design elegante. Non farti scappare questa offerta e acquistalo ora risparmiando!