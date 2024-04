Mouse Logitech Pebble a 16€: comodo, preciso e silenzioso (-47%)

Tra i più consigliati mouse a meno di 20 euro, il mouse Logitech Pebble spicca su tutti non soltanto per il suo design compatto, che ne assicura la massima portabilità, ma anche per caratteristiche tecniche sorprendenti. Parliamo di un apparecchio estremamente silenzioso: i fastidiosi “clic” diventeranno un lontano ricordo, ottima notizia per coloro che riposano accanto a te mentre lavori al portatile o scegli un film in streaming da goderti in totale relax. Ottima anche la batteria, che ha una durata a dir poco infinita.

Lo sconto esagerato del 47% rende il mouse Logitech Pebble un affare imperdibile: completando il tuo acquisto su Amazon, potrai averlo ad un prezzo di appena 16 euro anziché 29 euro, ma occhio perché l’offerta terminerà a breve.

Minimo storico per il mouse Logitech Pebble

Grazie al pratico ricevitore, è possibile utilizzare questo mouse Logitech tramite Bluetooth o in modalità wireless. È garantita la piena compatibilità con i sistemi operativi più diffusi, tra cui Windows, iPadOS e macOS. La connessione ai Chromebook non è un problema: funziona alla grande.

Siamo al cospetto di uno dei modelli più silenziosi di sempre: il tasso di rumorosità è ridotto del 90% rispetto a quanto evidenziabile con altri prodotti. Medesimi vantaggi anche con la rotella di scorrimento, che oltretutto è molto veloce. Dispositivo utilizzabile per ben 18 mesi, con comuni batterie AA.

Tergiversare serve a poco quando l’affare del momento è a portata di mano, in tutti i sensi: aggiungi al carrello il mouse Logitech Pebble e sarà tuo a quasi metà prezzo, oltre a riceverlo direttamente a casa in tempi rapidissimi.