Mouse Logitech G903 LIGHTSPEED: sconto ESCLUSIVO per i Prime Day

L’innovativo Logitech G903 LIGHTSPEED è oggi disponibile su Amazon con uno sconto del 13% grazie alle offerte per i Prime Day, rappresentando un’occasione imperdibile per i gamer di tutto il mondo. Dotato del sensore HERO 25K, il G903 offre un tracking 1:1 di precisione estrema, con una velocità di oltre 400 IPS e una sensibilità massima di 25.600 DPI. Questo significa zero smoothing, filtraggio o accelerazione, garantendo la massima precisione nei movimenti e una efficienza energetica dieci volte superiore rispetto alle generazioni precedenti. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo competitivo di 82,19 euro, anziché 94,99 euro.

Mouse Logitech G903 LIGHTSPEED: tutti i gamer dovrebbero averne uno

La tecnologia LIGHTSPEED Wireless del G903 assicura una frequenza di aggiornamento professionale di 1 ms, eliminando qualsiasi compromesso in termini di peso, durata della batteria o latenza. Questo permette ai giocatori di godere di un’esperienza di gioco fluida e reattiva, senza essere limitati dai cavi. La batteria LiPo del G903 ha una durata incredibile di 140 ore con l’illuminazione RGB attiva e 180 ore senza illuminazione, grazie all’efficienza del sensore HERO 25K.

Per chi desidera un’esperienza di gioco ancora più continua, il G903 è compatibile con il sistema di ricarica wireless POWERPLAY, che mantiene il mouse sempre carico durante il gioco e anche quando non è in uso. Basta aggiungere il sistema POWERPLAY, venduto separatamente, e dimenticarsi per sempre della durata della batteria.

L’illuminazione RGB LIGHTSYNC del G903 non è solo estetica, ma anche funzionale. Grazie al software G HUB, l’illuminazione può essere sincronizzata con l’azione di gioco, l’audio e il colore dello schermo, offrendo fino a 16,8 milioni di colori per personalizzare gli effetti di luce in tutta la tua attrezzatura Logitech G.

Il design ambidestro del G903, con un layout dei pulsanti configurabile, permette di personalizzare l’uso per la mano destra o sinistra. Il software Logitech G HUB consente di programmare da 7 a 11 pulsanti, rendendo il mouse adatto a qualsiasi stile di gioco e preferenza personale.

Come se non bastasse, Logitech G903 LIGHTSPEED è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 7 o versioni successive, macOS 10.11 o versioni successive e ChromeOS, garantendo massima versatilità e compatibilità.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di gioco con uno dei migliori mouse da gaming disponibili sul mercato. Approfitta subito dello sconto del 13% su Amazon per i Prime Day e acquista il Logitech G903 LIGHTSPEED al prezzo speciale di soli 82,19 euro.