Mouse Logitech G402 Hyperion Fury a solo 44€? Su Amazon fate l'AFFARONE del giorno

Logitech è sinonimo di qualità e ottime performance per quanto riguarda i dispositivi informatici. Ovviamente rientrano in questo discorso anche i mouse e oggi vi parliamo di un’interessante offerta esclusiva di Amazon riguardante il mouse da gaming Logitech G402 Hyperion Fury che grazie al suo design minimale e la grande ergonomia può essere usato anche in ufficio. Il suo prezzo di listino è di 69,99 euro e ora lo potete acquistare a soli 44,99 euro.

Mouse Logitech G402 Hyperion Fury: caratteristiche principali

Logitech G402 Hyperion Fury è un mouse gaming veloce con tecnologia del sensore Fusion Engine in grado di tracciare ogni punto dello schermo alla velocità di 1 m/s. Gli 8 pulsanti programmabili e le 4 impostazioni DPI selezionabili all’istante offrono tutta la precisione che vi serve per dominare in qualsiasi gioco mentre la connessione USB rapida assicura una precisione di risposta al millisecondo. I materiali leggeri e i piedi a basso attrito assicurano il più alto comfort possibile per far durare le sessioni di gioco fino a quando si vuole.

Andando più nel dettaglio, l’Hyperion Fury combina un sensore ottico dotato di tecnologia Logitech Delta Zero con il sensore ibrido Fusion Engine per consentire una velocità di tracciamento di oltre 500 ips. Gli 8 pulsanti programmabili possono essere personalizzati tramite il Logitech Gaming Software con il quale è possibile anche modificare le 4 impostazioni DPI in un range compreso tra i 250 dpi e i 4000 dpi.

All’interno della scocca in ABS è presente un processore ARM integrato che offre incredibili velocità di tracciamento e, al tempo stesso, di salvare e riutilizzare le macro preferite create con il Logitech Gaming Software.

Insomma, un ottimo mouse dalle dimensioni di appena 13.6 x 7.2 x 4.1 cm e 144 grammi di peso che lo rendono un prodotto davvero eccellente e affidabile. Acquistatelo approfittando degli sconti del giorno di Amazon con una riduzione del prezzo di listino pari al 36% di sconto rispetto al prezzo di listino. Con Amazon Prime le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia.

