Motorola vs Xiaomi: battaglia all'ultimo sensore

Il nuovo Motorola Frontier è nelle notizie da diversi mesi. Questo dispositivo sarà un ammiraglia super performante di ultima generazione avente una lente speciale da ben 200 megapixel. Il dispositivo circola da tanto tempo in rete e apprendiamo che sarà il fiore all’occhiello del brand per il 2022.ci sarà una fotocamera con tre ottiche differenti, aventi lunghezze focali di 35, 50,85 mm. Sotto la scocca invece troveremo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Questo chip garantirà prestazioni davvero eccellenti al device e lo metterà in netto confronto con il nuovo Xiaomi 12S.

Xiaomi: sta arrivando il primo flagship con fotocamera da 200 Mpx

Motorola e Xiaomi combattono fra loro da diversi mesi oramai. Quando è stato svelato il nuovo Snapdragon 8 Gen 1, Motorola è stata la prima compagnia a presentare uno smartphone con tale piattaforma. Con l’SD8+ invece, L’azienda cinese ha battuto la rivale.

Quello che è importante sapere e che Edge 30 Ultra (questo è il nome ufficiale del telefono) sarà il primo al mondo a presentare una fotocamera da 200 mega pixel.

Inoltre anche Xiaomi sta sviluppando un telefono da 200 megapixel. Probabilmente sarà il Redmi K 50 S Pro che verrà venduto come Xiaomi 12T Pro nei mercati internazionali. Il sensore sarà l’ISOCELL HP1 di Samsung o il nuovo HP3. Entrambi hanno una risoluzione di 200.000 pixel ma hanno una differenza nel formato ottico e nella dimensione degli stessi.

Fra le altre cose invece, Motorola sto usando l’HP1 che crea il binning dei pixel 4 in 1. Questo permetterà di avere scatti da 50 megapixel super definiti. Non sappiamo se anche la rivale adotterà questo sistema. Non ci resta che attendere. Intanto, se volete un ammiraglia di casa Xiaomi, vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 12X a soli

Fra le altre cose invece, Motorola sto usando l’HP1 che crea il binning dei pixel 4 in 1. Questo permetterà di avere scatti da 50 megapixel super definiti. Non sappiamo se anche la rivale adotterà questo sistema. Non ci resta che attendere. Intanto, se volete un ammiraglia di casa Xiaomi, vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 12X a soli 489,00€. Ha ben 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage al seguito. È venduto nella colorazione violetta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.