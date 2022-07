Redmi K50S Pro: fotocamera da 200 Megapixel per sfidare Motorola

Secondo quanto si apprende, il presunto nuovo flagship Redmi K50S sembra essere prossimo al debutto. Disporrà di una super fotocamera principale da ben 200 Megapixel, coadiuvata da un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e da una capiente batteria da 5000 mAh. Non di meno, sarà lanciato solo in Cina, ma da noi arriverà con un altro moniker.

Da tempo Redmi sta sviluppando una nuova serie di ammiraglie next-gen dotate di features all’avanguardia e di un hardware degno di nota. Ci saranno due modelli (K50S e K50S Pro) e entrambi presenteranno specifiche di punta. La variante Pro potrebbe essere la prima al mondo – dopo Motorola Edge 30 Ultra – a presentare un sensore da 200 Mpx.

Redmi K50S Pro sfida Motorola Edge 30 Ultra

A riportare tale news ci ha pensato il noto tipster Digital Chat Station che ha riportato le caratteristiche principali del nuovo telefono in un post su Weibo. Ha detto che Redmi K50S Pro potrebbe essere alimentato dall’innovativo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1. Inoltre, potrebbe presentare uno schermo con refresh rate da 120 Hz, una fotocamera principale da 200 Megapixel e una batteria da 5000 mAh.

Sono molti gli utenti che hanno detto che queste sono le caratteristiche del Moto Edge X30 Pro, ma sembra che il device di Lenovo sia il perfetto rivale del nuovo flagship di Redmi. Non di meno, in Europa potrebbe arrivare con il moniker Xiaomi 12T Pro 5G. La variante vanilla della serie in questione potrebbe godere del processore MediaTek Dimensity 8100 Ultra e di altre caratteristiche da top di gamma.

I device hanno già ricevuto la certificazione 3C, TDKN, FCC e non solo: il debutto delle soluzioni di punta Redmi è dietro l’angolo. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Restate connessi. Nelle notizie correlate, se cercate un buon flagship di ultima generazione, vi suggeriamo Xiaomi 12X (avente lo Snapdragon 870 di Qualcomm a bordo) a soli 489,00€ su Amazon.

