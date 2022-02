Motorola: un nuovo top di gamma con fast charge all'orizzonte

Un nuovo smartphone Motorola con numero di modello XT2201-6 ha appena superato la certificazione di qualità cinese 3C. Il portale rivela che questo device arriverà con il supporto alla ricarica rapida da 68W.

Motorola: cosa aspettarci dal nuovo device?

Il colosso americano di proprietà di Lenovo non ha rilasciato molti modelli in Cina al momento. La capacità di ricarica rapida di 68 W è la stessa di quella vista sul Moto Edge X30 precedentemente rilasciata. La certificazione 3C indica che un nuovo smartphone top di gamma sta arrivando sul mercato.

Motorola sta sviluppando un telefono di punta di “prossima generazione” chiamato in codice “Frontier“. Questo device è dotato di un sensore da 194 MP da 1/1,5 pollici che supporta OIS e un processore Qualcomm avente nome in codice “SM8475“. Questo SoC potrebbe essere lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Il dispositivo supporterà anche la ricarica rapida fino a 120 W e una ricarica wireless fino a 50 W.

Secondo Evan Blass, il terminale supporterà una fotocamera posteriore molto grande con un sensore da 1/1,5 pollici da 194 MP o un Samsung ISOCELL da oltre 200 Megapixel.

Dal punto di vista estetico, il gadget ha un blocco fotografico che richiama quello di Xiaomi CIVI: una lente è gigantesca, ma le altre hanno dimensioni modeste.

Inoltre, lo smartphone utilizzerà uno schermo curvo a perforazione centrale. Oltre alla camera principale da circa 200 Mpx, verrà fornito anche con due lenti secondarie, che si dice siano obiettivi ultra wide da 50 MP e teleobiettivi IMX664 da 12 MP.

Rumor precedenti affermavano che Frontier utilizzerà un display OLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Unitamente a ciò, nel corso della prossima settimana dovremmo vedere Edge 30 Pro anche da noi in Europa; sarà la proposta di punta per il mercato nostrano per la prima parte dell'anno. Non vediamo l'ora di metterlo a confronto con il Galaxy S22 di Samsung.