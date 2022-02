Motorola Edge 30 Pro 5G: le specifiche complete rivelate

Motorola, di proprietà di Lenovo, si prepara ad annunciare il suo primo smartphone di punta la prossima settimana. Di fatto, dovrebbe annunciare la serie Edge 30 giovedì 24 febbraio.

Motorola Edge 30 Pro 5G: le caratteristiche

Da quello che sappiamo, Motorola svelerà il Motorola Edge 30 Pro 5G, che si dice sia un Edge X30 sotto mentite spoglie. Prima del lancio, 91Mobiles ci offre in esclusiva le specifiche complete del device in questione, per gentile concessione dell'informatore Yogesh Brar.

Secondo Yogesh, Edge 30 Pro 5G sarà dotato di un pannello AMOLED FHD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e supporto HDR10+. Si dice che la parte anteriore sia dotata di protezione Gorilla Glass 5 e la parte posteriore potrebbe anche essere dotata dello stesso vetro. Detto questo, la cornice sarà realizzata in plastica e lo smartphone avrà un sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Come la sua controparte cinese, verrà fornito con l'ultimo chipset Snapdragon Gen 1 di Qualcomm. Sotto il cofano, il chipset sarà abbinato a 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1. Lo smartphone sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica cablata da 68 W. Eseguirà Android 12 con skin personalizzata MyUI pronta all'uso. Inoltre, il Motorola Edge 30 Pro 5G arriverà con 2 anni di aggiornamenti Android promessi, il che significa che lo smartphone riceverà gli aggiornamenti Android 13 e Android 14 in futuro.

Per quanto riguarda l'ottica, lo smartphone avrà una configurazione a tripla camera posteriore guidata da un sensore primario OmniVision OV50A40 da 50 MP abbinato ad un f/1.79. Le altre due fotocamere saranno:

uno snapper ultra grandangolare da 50 MP;

un sensore di profondità da 2 MP.

Inoltre, l'Edge 30 Pro 5G verrà fornito con un sensore da 60 MP per i selfie alloggiato all'interno del ritaglio centrato del foro sulla parte anteriore.

Le opzioni di connettività includeranno 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, GPS e porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati. Lo smartphone arriverà con il supporto per 13 bande 5G.