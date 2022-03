Motorola: stanno arrivando due top di gamma mostruosi

Motorola ha appena dichiarato che terrà un nuovo show volto a presentare l'Edge X30 Under Screen Edition il prossimo 17 marzo. Ma le sorprese non sembrano finire qui: pare che la società sia pronta a svelare anche un nuovo terminale potentissimo, sempre per il mercato cinese. Le speculazioni in merito continuano giorno dopo giorno: si tratta di un foldable? Un nuovo Razr o un device pieghevole a forma di libro?

A confermare queste indiscrezione ci pensano gli ultimi teaser rilasciati dal colosso di proprietà di Lenovo che suggerisce che, insieme all'Edge X30 UDC potrebbe arrivare un nuovo terminale premium.

Motorola: cosa aspettarci dall'evento del 17 marzo?

L'immagine teaser allegata di seguito ci mostra i due terminali prossimi al debutto, ma adesso ci focalizzeremo solo sull'iterazione UDC dell'Edge X30. Recentemente, un nuovo smartphone di punta di casa Motorola avente numero di modello XT2201-6, è stato certificato dal portale TENAA. Si dice che questo modello sia una particolare versione del top di gamma rilasciato a dicembre 2021 avente però una selfiecam posta sotto lo schermo. Attenzione, sul fronte del design e delle specifiche, il nuovo gadget sarà identico all'Edge X30.

L'unica differenza risiederà nello schermo del telefono che offirà un'esperienza full screen visto che non avrà un foro. Bisognerà capire come sarà la qualità degli scatti prodotti. Finora, le soluzioni viste da ZTE, Xiaomi e Samsung non ci hanno stupito. Motorola saprà fare di meglio? Il nuovo flagship sarà svelato all'evento del 17 marzo in Cina. Anche l'insider WHY LAB lo ha confermato in un recente post su Weibo.

Ecco le sue specifiche tecniche:

schermo AMOLED con risoluzione FullHD + 144Hz da 6,7 ​​pollici;

sistema operativo Android 12 con skin MyUX 3.0;

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1;

batteria da 4.800 mAh con fast charge fino a 68 W.

snapper selfie da 60 megapixel;

configurazioneuna a tripla lente così ripartita: 50 megapixel (con OIS) + 50 MPX (ultrawide) + 2 Mega (macro).

Il secondo teaser mostra un terminale misterioso e la traduzione automatica del testo su Weibo reca scritto: “È utile aprire il libro, per vedere la vera gioia“. Potrebbe essere un nuovo foldable con design simil-Galaxy Z Fold? Dubitiamo che si tratti del Razr 2022 ma siamo molto curiosi: come andrà a finire? Di cosa si tratterà? Avete delle ipotesi a riguardo?