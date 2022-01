Motorola sta per lanciare un nuovo tablet LOW-COST

Motorola Moto Tab G70 verrà lanciato in India il 18 gennaio; cosa sappiamo del nuovo tablet low-cost del colosso di proprietà di Lenovo?

Motorola Moto Tab G70: cosa sappiamo?

La scorsa settimana, Flipkart ha iniziato a stuzzicare la fantasia dei fan suggerendo che il lancio del Motorola Moto Tab G70 era alle porte (nel mercato indiano). Sarà il secondo tablet a marchio Motorola dopo il Moto Tab G20. Oggi sappiamo finalmente quando questo dispositivo sarà disponibile nel Paese ma non sappiamo ancora quando arriverà in Europa.

È stato confermato il lancio del Motorola Moto Tab G70 in India alle 12:00 del 18 gennaio (ora locale). Sembra che il tablet sarà disponibile per l'acquisto su Flipkart, non appena sarà ufficiale.

Proprio come il Moto Tab G20, ci aspettiamo che il device sia un tablet Lenovo sotto mentite spoglie. Secondo le funzionalità anticipate dal portale per l'e-commerce indiano, il dispositivo sarà probabilmente una versione next-gen del Lenovo Tab P11 Plus. Non sorprende visto che la divisione mobile di Motorola è di proprietà di Lenovo.

Parlando di specifiche, è stato confermato che il Moto Tab G70 sfoggerà un display 2K da 11 pollici con luminosità massima di 400 nits, modalità luce blu bassa certificata TÜV Rheinland e certificazione dei contenuti HD per Amazon Prime Video e Netflix. Sarà alimentato da un chipset MediaTek Helio G90T abbinato a 64 GB di spazio di archiviazione.

Il tablet sarà certificato IP52 e includerà quattro altoparlanti alimentati da Dolby Atmos. La scocca in metallo ospiterà una batteria da 7.700 mAh con supporto per la ricarica a 20 W. Infine, il dispositivo eseguirà Android 11 con Google Entertainment Space e Google Kids Space. Non sappiamo quando e se arriverà da noi; ve lo comunicheremo non appena avremo maggiori informazioni in merito.