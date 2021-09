Motorola Moto Tab G20: il nuovo tablet è ora UFFICIALE

Moto Tab G20 è appena stato lanciato ufficialmente. Il nuovo tablet di Motorola dispone di un display HD+ da 8 pollici, di una batteria da 5.100 mAh e Android stock al seguito.

Motorola Moto Tab G20: finalmente ufficiale

L'azienda cinese ha presentato un tablet di fascia media chiamato Moto Tab G20 per il mercato indiano. Il nuovo prodotto della compagnia di proprietà di Lenovo offre specifiche chiave come un display IPS da 8 pollici, una batteria di grandi dimensioni e un'esperienza Android di serie. Ecco tutte le informazioni su specifiche, caratteristiche e prezzi del Moto Tab G20.

Le caratteristiche tecniche

Il terminale ha un pannello LCD IPS da 8 pollici che offre una risoluzione HD+ di 800 x 1280 pixel. È dotato della tecnologia TDDI che promette immagini nitide e chiare.

Il chipset Helio P22T di MediaTek è al timone del Moto Tab G20. Dispone di 3 GB di RAM e di 32 GB di memoria nativa. Per più spazio di archiviazione, il device offre uno slot di archiviazione dedicato.

Vanta Android 11 in versione stock ed è dotato di un Google Kids Space dedicato che offre contenuti precaricati e personalizzazioni per i bambini, nonché un parental control come si deve.

Il Tab G20 ha una batteria da 5.100 mAh che promette una lunga autonomia. Presenta una coppia di altoparlanti alimentati da Dolby Atmos Audio. Ha una snapper frontale da 5 megapixel e il suo pannello posteriore presenta una fotocamera posteriore da 13 megapixel senza flash.

Il dispositivo offre funzionalità per la connettività come il Wi-Fi, il Bluetooth, la porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm. Per quanto riguarda il design, il G20 presenta un elegante corpo in metallo con una finitura premium. Per chi non lo sapesse, questo prodotto è una versione rinominata del Lenovo Tab M8 (3a generazione) che ha debuttato a giugno in altri Paesi.

Prezzi e disponibilità

Il Moto Tab G20 è arrivato con un prezzo di Rs 10.999 (~ $ 148) in India. È disponibile solo in un colore: grigio platino. Sarà disponibile per l'acquisto dal 2 ottobre. Non sappiamo se e quando debutterà in Europa; vi terremo aggiornati.