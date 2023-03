Motorola Razr (2023): svelato il suo design (FOTO)

Il nuovo pieghevole clamshell di Motorola, il Moto Razr 2023 si mostra online. In queste ore è trapelata online una prima immagine che mostra che il dispositivo disporrà di un design bicolor dual tone.

Sappiamo infatti che Lenovo, l’OEM cinese che gestisce Motorola, è al lavoro sulla quarta generazione del foldable dell’azienda. Questo prodotto riceverà cospicui miglioramenti dal punto di vista strutturale; addirittura lo abbiamo visto in alcuni rendering 3D poche settimane fa e adesso, la foto condivisa sui social di tutto il mondo ci consente di dare uno sguardo approfondito al terminale.

Motorola Razr (2023): ecco quale sarà la sua estetica

Il design del dispositivo vanterà una doppia colorazione; dai rendering vediamo anche il display secondario che copre metà del pannello posteriore e include anche i due sensori fotografici principali. Si vede una porzione di dispositivo di colore nero lucido che sembra richiamare lo schermo. Non manca neppure il classico LED per le foto al buio.

La seconda parte del terminale richiama il colore rosso-marrone. Vediamo anche due linee orizzontali bordeaux al centro che fungono da cardine per le giunture del gadget. I soliti pulsanti per l’accensione e spegnimento, per il volume e non solo, si trovano sulla parte destra.

Da leaks precedenti abbiamo appreso che il Razr 2023 avrà uno schermo da 3,7 pollici più generoso di quello visto nel modello del 2022. Presenterà il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da 8 o 12 GB di RAM e storage da 128, 256 o 512 GB. Se intanto desiderate comprarlo, vi invitiamo a prendere la variante del 2022 a soli 1199,00€. È un ottimo dispositivo che gode del SoC Snapdragon 8+ Gen 1, specifiche premium e caratteristiche all’avanguardia. La consegna costa 19€ e il telefono arriverà a casa vostra in pochissimi giorni. Se volete un clamshell elegante, lui è la scelta vincente e in più la piega si vede pochissimo.

