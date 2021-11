Motorola Moto Watch 100: sarà davvero così? (FOTO)

I rendering del nuovo Motorola Moto Watch 100 sono emersi online, e hanno rivelato le specifiche chiave del prossimo orologio intelligente del marchio di proprietà di Lenovo.

Cosa sappiamo del nuovo smartwatch di Motorola?

Secondo quanto riferito, Motorola si sta preparando per presentare un nuovo smartwatch da diverso tempo. Le indiscrezioni suggeriscono che porterà il moniker Moto Watch 100. Questa informazione è arrivata tramite un comunicato stampa di CE Brands.

Inoltre, secondo quanto riferito, il device sarà uno smartwatch economico che offre un look premium. Nonostante abbia un prezzo entry-level, è probabile che il gadget attiri un pubblico più ampio. Purtroppo, l'azienda di proprietà di Lenovo ha tenuto nascosti i dettagli chiave sul suo imminente wearable. Tuttavia, Moto Watch 100 è stato oggetto di diverse perdite e speculazioni ultimamente.

Sebbene nulla sia ancora scolpito nella pietra, 91mobiles è riuscito a mettere le mani su esclusivi rendering del Moto Watch 100 da una fonte affidabile del settore. Come previsto, questi render ci permettono di dare uno sguardo più chiaro sul design accattivante del prossimo articolo indossabile di Motorola.

A parte questo, la pubblicazione ha ottenuto le specifiche dell'orologio in questione. Lo smartwatch adotterà un design maestoso se i rendering sono qualcosa su cui basarci. Inoltre, sfoggia un display circolare.

È interessante notare che la compagnia sembra aver adottato un design minimal per il suo prossimo smartwatch. Il bordo laterale ospita due bottoni e il lato sembra avere una finitura metallica, mentre il corpo dell'orologio ha una finitura opaca.

Il Moto Watch 100 abbandonerà la lunetta rotante, che invece è presente sulla maggior parte degli smartwatch. Non manca poi una robusta cassa dell'orologio in alluminio con una piastra posteriore in plastica. Secondo un rapporto di IndiaToday, ci sarò un display LCD circolare da 1,3 pollici con risoluzione di 360 × 360 pixel.

Le dimensioni saranno di 42x46x11,9 mm e peserà solo 29 grammi. Inoltre, sarà dotato di un cinturino largo 20 mm. Rapporti precedenti suggeriscono che lo smartwatch trarrà l'energia da una batteria da 355 mAh.

A parte questo, secondo le fonti, supporterà la connettività Bluetooth 5.0, piuttosto che la BT 5.2. Per la connettività, l'orologio offrirà la funzionalità GPS. Inoltre, il dispositivo vanterà una vasta gamma di sensori utili: quello per la luce ambientale, SP02, HRM, giroscopio, sensore di frequenza cardiaca e accelerometro.

Come se non bastasse, sarà in grado di tracciare il sonno di chi lo indossa e registrare il numero di passi compiuti. Lo smartwatch entrerà nella produzione di massa alla fine di questo mese. Inoltre, resta da vedere se eseguirà WearOS di Google.