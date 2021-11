Motorola Edge X si mostra online: sarà davvero così?

I rendering del Motorola Edge X/ Edge 30 Ultra sono appena emersi online prima del rilascio ufficiale sul mercato. Un paio di giorni fa, l'OEM di proprietà di Lenovo ha spoilerato lo smartphone Edge X nel mercato cinese, suggerendo un lancio imminente.

Motorola Edge X: i render 3D ci mostrano il device

Si dice che stia arrivando un altro smartphone facente della serie Edge soprannominato Motorola Edge 30 Ultra. Ora, le fughe di notizie rivelano che il suddetto flagship non sarà in realtà un nuovo dispositivo, ma potrebbe essere un modello rinominato dello smartphone Edge X destinato al mercato cinese. Inoltre, 91Mobiles in collaborazione con OnLeaks ha condiviso dei render del dispositivo.

Il Motorola Edge X, noto anche come Edge 30 Ultra, sfoggia un design moderno. Il dispositivo ha un ampio display piatto da 6,6 pollici con un foro nella parte superiore. Sembra avere cornici sottili tutt'intorno ai bordi e potrebbe avere una frequenza di aggiornamento dello schermo di 144Hz. Lo schermo dovrebbe essere un pannello OLED con supporto HDR10+.

Per quanto riguarda le fotocamere, lo smartphone vanta un sistema a tripla lente posta verticalmente sul comparto posteriore. Si dice che sia un sensore principale da 50 MP, un obiettivo secondario da 50 MP e infine un'ottica da 2 Mega. Anteriormente invece, ha uno snapper selfie da 60 Megapixel.

Il terminale ha un marchio Motorola sul retro ma non funge anche da scanner di impronte digitali. Piuttosto, la compagnia sembra aver utilizzato un sensore di impronte digitali in-display. Il telefono ha una porta USB di tipo C nella parte inferiore e una griglia dell'altoparlante accanto. Ha un pulsante di accensione sul lato destro e un bilanciere del volume a sinistra. Sfortunatamente, non sembra avere un jack per cuffie da 3,5 mm, come da render.

Oltre a questo, all'interno ci sarà un nuovo SoC: il chipset Qualcomm Snapdragon 898. Sarà abbinato a 8 GB/12 GB di RAM LPDDR5X e 128 GB/256 GB di memoria interna UFS 3.1. Lo smartphone conterrà una batteria da 5.000 mAh e dovrebbe avere il supporto per la ricarica rapida.