Motorola Moto G84 a meno di 200€ su Amazon: ora NON HA RIVALI

Il Motorola Moto G84 è lo smartphone da comprare oggi per chi ha un budget di 200 euro. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare il dispositivo con un prezzo scontato di 193 euro. Si tratta di un’occasione ottima per assicurarsi un mid-range completo con una spesa ridotta. Tra le specifiche dello smartphone di Motorola troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 oltre a un display OLED e a una dotazione ricca di memoria, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G84: a questo prezzo è da prendere subito

Il Motorola Moto G84 è uno dei migliori smartphone su cui puntare oggi se il proprio budget è di circa 200 euro. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz mentre a gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che garantisce anche la possibilità di utilizzare le reti 5G.

Da notare la presenza di 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage: si tratta di una dotazione di memoria difficilissima da trovare in questa fascia di prezzo. Lo smartphone di Motorola è dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G84 con un prezzo scontato di 193 euro. Per sfruttare l’offerta basta seguire il link riportato qui di sotto.