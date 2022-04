Motorola Moto G82 5G: sarà questo il suo design?

Secondo quanto si apprende, Motorola sta lavorando duramente al prossimo midrange Moto G82 5G; il dispositivo ha il numero di modello XT2225-2 ed è stato approvato dal TENAA. Non di meno, è anche stato avvistato presso il portale cinese 3C. Il suo debutto è quindi alle porte; ma cosa sappiamo di lui?

Con questa pletora di avvistamenti online, è lecito ipotizzare che il lancio sia imminente, anche se al momento pare che questo possa essere contestuale al solo mercato asiatico. Presumibilmente, in Europa lo vedremo nelle settimane a venire. A suggerire ciò ci pensa l’avvistamento del device su altri portalei, come quello thailandese e della Malesya.

Motorola Moto G82 5G: tutto quello che sappiamo

Dal TENAA scopriamo che Moto G82 5G avrà uno schermo super risoluto da 6,55 pollici (2400×1800) con risoluzione FullHD+ e tecnologia OLED. Le sue dimensioni dovrebbero essere di 160,8 x 74,4 con 7,9 mm di spessore. Il peso invece, di 178 grammi.

Stando poi a quanto osservato da Geekebench, il midrange disporrà del processore Snapdragon 695 di Qualcomm, coadiuvato da 8, 10, 12, 16 GB di memoria RAM e storage fino a 512 GB. Probabilmente, arriverà con Android 12 e skin MyUX al seguito.

Fra le altre cose, troveremo una batteria da 4700 mAh e dal sito 3C scopriamo che questa disporrà della fast charge cablata da 33W. Ad oggi non è possibile capire tutti gli altri elementi cardine del dispositivo, anche perché le configurazioni fotografiche non sono state citate da alcun portale internazionale. Sicuramente vedremo un fingerprint sul frame laterale. Sul lato connessioni invece, tutto tace. Arriverà in diverse colorazioni: Silver, Gold, Blue, Red, Black, White e Green.

Restate connessi con noi per scoprirne di più in merito. Intanto, nelle news correlate, sappiamo che a breve l’azienda svelerà il nuovissimo Motorola Edge 30 Pro, un device super potente con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus e fotocamera principale da oltre 200 Megapixel.