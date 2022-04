Motorola Moto G82 5G: un nuovo mediogamma all'orizzonte

Sappiamo che Motorola dovrebbe lanciare una nuova gamma di telefoni nei mesi a venire. Fra le altre cose, scopriamo adesso un device di cui non avevamo mai sentito parlato prima d'ora e che non era mai apparso in nessun portale per la certificazione online. Stiamo parlando del famigerato Moto G82 5G, un device di fascia media prossimo al debutto.

Stando a quanto rivelato il portale di MySmartPrice, il dispositivo è stato certificato da ben agenzie e ha fatto anche la sua comparsa presso il noto website di benchmarking Geekbench.

Motorola Moto G82 5G: cosa sappiamo?

Motorola Moto G82 5G godrà dei seguenti numeri di modello XT2225 e XT2231. Del primo, troveremo ben due iterazioni differenti (XT2225-1 e XT2225-2); del secondo invece, avremo una sola variante: XT2231-3.

Fra le altre cose, per quanto concerne le sue features, il portale ha rivelato che disporrà già di Android 12 e avrà il supporto al WiFi dual Band. Non di meno, il sito di Geekbench ipotizza che ci sarà un processore Qualcomm Snapdragon 695 sotto la scocca, coadiuvato da un modulo RAM di 8 GB. Sul fronte della disponibilità, leggiamo dal web che è stato certificato presso tre portali: TDRA, EEC e BIS, quindi ipotizziamo che verrà venduto in India, nei paesi euroasiatici, negli Emirati Arabi Uniti, ma potrebbe arrivare anche negli altri paesi. Non sappiamo quando approderà nel resto del mondo, ma vi terremo aggiornati.

Nelle notizie correlate, Motorola dovrebbe lanciare anche una ammiraglia senza eguali che ha il nome in codice “Frontier”: questa godrà del processore Snapdragon 8 Gen 1 Plus prodotto da TSMC e disporrà di un sensore fotografico da 200 Megapixel. Da noi potrebbe avere il moniker commerciale “Edge 30 Ultra”, ma per il momento si tratta di una mera speculazione. Voi cosa ne pensate? Restate connessi con noi per scoprirlo. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.