Motorola Moto G73 5G si mostra online: debutto imminente?

Il prossimo Motorola Moto G73 5G sarà un midrange premium davvero interessante; il suo debutto sembra essere alle porte, come si evince dalla certificazione ottenuta dall’ente thailandese NBTC.

Vi abbiamo riportato in più occasioni che Motorola sta lavorando ai nuovi terminali Moto G73 e G53, entrambi destinati alla fascia media del mercato e con modem 5G al seguito. Sono stati avvistati tutti e due sul portale della TDRA, ma ora l’ultimo è stato notato anche dall’ente NBTC thailandese. Sul loro debutto ne sapremo di più a breve, ma per ora cerchiamo di fare luce su quanto è emerso online.

Motorola Moto G73 5G: cosa sappiamo ad oggi?

Lo smartphone di Motorola avvistato in rete sulla NBTC porta con sé il numero di modello XT2237-2. Dalle certificazioni abbiamo anche visto che il suo nome commerciale sarà Moto G73 5G; curiosamente, sembra essere stato prodotto negli USA. Unitamente a ciò, non abbiamo ulteriori dettagli su come sarà fatto, ma siamo certi che le leggeremo a breve.

Motorola G73 5G XT2237-2 receives NBTC Thailand certification. pic.twitter.com/GbvcFmhB7D — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 29, 2022

L’altro mediogamma che arriverà in commercio sarà la versione Global del Moto G53 5G; è stato avvistato con il numero di modello XT2335-2 e d è anche stato approvato dalla FCC e dalla EEC. Arriverà presto in molti mercati, anche in quello europeo.

Rispetto alla controparte cinese avremo una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 10W, schermo da 6,6 pollici OLED FullHD+ con refresh rate da 90 Hz e infine, un processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1.

