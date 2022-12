Motorola Moto E13 si mostra in una prima foto online

Il nuovo Motorola Moto E13 è appena apparso in rete in una foto condivisa su Twitter. Si tratta di uno smartphone di fascia ultra-economica che presto giungerà nei mercati internazionali. Dopo averlo visto su numerosi portali per la certificazione e dopo averlo individuato su Geekbench, il telefono si mostra ora in un render 3D grazie all’insider del web Snoopy Tech.

Motorola Moto E13: sarà davvero questo il suo design?

Il nuovo midrange si mostra in una bellissima ed elegante colorazione verde dal leak emerso in rete; lo schermo vediamo avere una tacca a goccia (molto 2019-style) e la back cover sembra disporre di un modulo quadrato contente una singola fotocamera e il flash LED. Vediamo anche la dicitura “AI camera” che sottolinea la presenza dell’intelligenza artificiale del software di bordo. Sul frame sinistro troviamo il vano per la SIM e a destra il classico bilanciere del volume e il pulsante di accensione e spegnimento che pare debba fungere anche da fingerprint.

Unitamente a questi aspetti estetici, l’immagine non ci dice molto sulle caratteristiche del mediogamma di fascia economica. Dai leaks sappiamo che arriverà anche in beige. Come detto, sarà un prodotto pensato per chi cerca concretezza, solidità e robustezza da uno smartphone; privo di fronzoli e di lenti aggiuntive, con una skin molto pulita e minimale, il device sarà perfetto per coloro che vogliono spendere poco ma esigo prestazioni decenti con un’estetica accattivante.

Dal sito di Geekbench poi osserviamo la presenza del processore ARM Unisco T606 con otto core operanti a 1,61 GHz; non mancano i 2 GB di memoria RAM e storage discreto ma espandibile mediante microSD. La skin di bordo sarà la MyUI con Android 13 in versione Go Edition. Dai test vediamo che ha ottenuto 318 punti nel single-core e 995 punti nel multi-core.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo l’ottimo smartphone Moto E32 dell’azienda a soli 123,00€ in colorazione Misty Silver.

