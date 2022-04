Motorola Moto G52: UFFICIALE con Snapdragon 680 e display pOLED

Il nuovo smartphone di fascia media di casa Motorola, il Moto G52, è appena stato lanciato in India. Si tratta di un telefono con schermo pOLED da 90 Hz (refresh rate), processore Snapdragon 680 di Qualcomm, speaker stereo e molto altro ancora. Facciamo ora però una summa delle sue caratteristiche complete.

Motorola Moto G52: specifiche e caratteristiche

Il telefono è approdato sul mercato indiano ma da noi è arrivato qualche settimana fa anche se non si trova in commercio con facilità. Lo schermo di questo prodotto è davvero risoluto e nitido (parliamo di un OLED con frequenza di aggiornamento da 90 Hz), super leggero, con tre fotocamere, autonomia top e fast charge cablata.

Il display, come detto, è un’unità pOLED da 6,6″ con cornici contenute. C’è una selfiecam da 16 Megapixel in un foro di piccole dimensioni. La risoluzione del pannello è FullHD+ (2400×1080 pixel), con 402 PPI al seguito. Il rapporto di aspetto è 20:9 e quello schermo-corpo è dell’87,7%.

Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 680 con modem 4G e RAM di tipo LPDDR4x. Le memorie sono UFS 2.1. C’è Android 12 con MyUX al seguito e riceverà un anno di major update di Android e tre anni di patch di sicurezza. La batteria è da 5000 mAh con fast charge da 33W. Posteriormente c’è una tripla lente sul pannello posteriore e c’è una camera principale da 50 Mega, una ultrawide da 8 e una macro da 2. Appena Moto G52 sarà disponibile per l’acquisto ve lo segnaleremo.

Nelle notizie correlate poi, l’azienda di proprietà di Lenovo svelerà presto Edge 30 Ultra, un super flagship con Snapdragon 8 Gen 1 Plus di Qualcomm, schermo OLED con refresh rate da 144 Hz, tre fotocamere premium con lente principale da 200 Mega. Questo è quanto emerge in queste ore in rete; non vediamo l’ora di vederlo in commercio. Sfiderà Xiaomi 12 Ultra e OnePlus 10 Ultra. Restate connessi con noi.