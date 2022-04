Motorola Moto G52: UFFICIALE con schermo OLED e camera da 50 Mpx

Silenziosamente, Motorola ha appena lanciato il nuovo mediogamma chiamato Moto G52, un device molto frizzante dal design simile al modello dello scorso anno, ma con specifiche top per la fascia di prezzo in cui è inserito.

Troviamo uno schermo OLED con un singolo foro posizionato al centro, una back cover con tre sensori disposti verticalmente con un flash LED, processore Snapdragon 680 di Qualcomm e molto altro ancora.

Motorola Moto G52: ecco le caratteristiche

In primo luogo, troviamo un pannello OLED da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+, aspect ratio da 20:9 e refresh rate da 90 hz; supporta 402 PPI e gamma colori DCI-P3. Presenta Android 12 con skin MyUX in cima.

C'è una selfiecam da 16 Megapixel per i selfie, mentre posteriormente abbiamo una main camera da 50 Megapixel, coadiuvata da due altri sensori, uno per l'ultrawide e uno per gli scatti bokeh. Ci sono due speaker stereo che supportano il Dolby Atmos.

Sotto la scocca c'è un processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4 o 6 GB di memoria RAM, unito a memorie da 128 o 256 GB. Per chi necessita di più spazio, c'è lo slot per la microSD. Non di meno, è presente anche una batteria da 5000 mAh con supporto per la fast charge cablata da 30W. La scocca è idrorepellente ed classificata IP52; il peso del device è di circa 169 grammi ma lo spessore è contenuto: solo 7,99 mm.

Quanto costa e quando sarà disponibile? Partiamo dal prezzo: 249,00€ ma sarà in vendita nelle prossime settimane. Ad oggi, non ci è dato sapere in quali mercati approderà; vi terremo aggiornati.

Nelle notizie correlate, vi diciamo che la compagnia rilascerà a breve il potentissimo Edge 30 Ultra con Snapdragon 8 Gen 1 Plus nei prossimi mesi; sarà il primo flagship con fotocamera principale da ben 200 Megapixel. Unitamente a questo, l'azienda lancerà – sotto il brand Lenovo – anche un'altra ammiraglia con SD 8 Gen 1 Plus nelle settimane a venire.