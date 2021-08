In questo momento, secondo quanto riferito, un altro smartphone soprannominato Moto G50 (5G) con nome in codice “Saipan” è in lavorazione. Il telefono in questione è stato appena individuato nel database di GeekBench.

Moto G50 (5G) su GeekBench

All'inizio della scorsa settimana i render dell'imminente G50 (5G), nome in codice Saipan, erano trapelati rivelando l'intero progetto. Tuttavia, la pagina su GeekBench ci rivela delle specifiche chiave alquanto interessanti, a partire dal sistema operativo, che sarà Android 11. Inoltre, sul noto sito è emerso che il telefono avrà 4 GB di RAM (ci aspettiamo che sarà disponibile anche in altre opzioni di RAM) e che sotto il cofano troveremo il chipset MediaTek Dimensity 700.

Le indiscrezioni precedenti suggeriscono che il G50 5G (Saipan) sarà dotato di un display HD+ da 6,5 ​​pollici e avrà un'opzione di archiviazione da 64 GB. Il dispositivo includerà anche una tripla fotocamera da 48 MP sul retro e una fotocamera selfie da 13 MP, alloggiata sotto la tacca a goccia. Il device dovrebbe essere inoltre dotato di supporto NFC e del jack audio da 3,5 mm.

Inoltre, il sito dell'ente di certificazione brasiliana Anatel mostra che il G50 5G (Saipan) sarà provvisto di una discreta batteria da 4.700 mAh e che avrà anche uno scanner per le impronte digitali montato lateralmente e che si caricherà tramite una porta USB-C.

Al momento non è ancora emerso quando il dispositivo verrà lanciato, ma ci aspettiamo che Motorola riveli presto la data di lancio.

