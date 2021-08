I rendering del Motorola Moto G50 5G (Saipan) sono appena trapelati online; probabilmente, il dispositivo verrà lanciato nelle prossime settimane.

Motorola Moto G50 5G: stesso nome, ma telefono diverso?

A giugno, il famoso informatore Evan Blass ha affermato che i telefoni Motorola con il nome in codice Lisbon e Saipan si stavano dirigendo sul mercato con i moniker Moto G60S (lanciato la scorsa settimana) e Moto G50 5G. Motorola ha annunciato il Moto G50 5G (nome in codice Ibiza) con Snapdragon 480 ad aprile. Sembra che ci sia un altro G50 5G per i mercati più economici, come quello brasiliano, ad esempio. Blass ha ora apparentemente condiviso i rendering stampa del nuovo G50 5G.

Come si può vedere, il Moto G50 5G (Saipan) presenterà un display con notch a goccia d'acqua con un mento spesso. Il bordo destro del dispositivo sembra presentare un tasto per l'assistente vocale, un bilanciere del volume e uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale.

Il pannello posteriore del dispositivo sarà realizzato in plastica; sul versante superiore sinistro ci sarà un modulo fotocamera quadrato con all'interno una fotocamera principale da 48 megapixel, due fotocamere ausiliarie e un'unità flash LED. Il suo bordo inferiore presenta un jack audio da 3,5 mm, un microfono, una porta USB e una griglia dell'altoparlante.

Moto G50 5G "Saipan"

(Also, Motorola "Aruba" is the Moto E20.) pic.twitter.com/6KRrv82ujD — Evan (@evleaks) August 16, 2021

All'inizio di questo mese, un telefono Motorola con numero di modello XT2149-1 è stato approvato dal sito di certificazione Anatel in Brasile. Si ipotizza che questo dispositivo potrebbe essere il presunto Moto G50 5G (Saipan). La certificazione potrebbe solo rivelare che il terminale sarà alimentato da una batteria da 4.700 mAh. È probabile che supporti la ricarica rapida da 20 W. La confezione di vendita del dispositivo includerà auricolari e una custodia protettiva, oltre al telefono.

Blass ha anche rivelato che il prossimo Motorola Moto E20 ha il nome in codice Aruba. All'inizio di questo mese, un telefono Motorola con numero di modello XT2155 è stato individuato presso i siti di certificazione Bluetooth SIG e TUV Rheinland. Questi elenchi hanno rivelato specifiche chiave come una batteria da 3.760 mAh, supporto per la ricarica da 10 W e Bluetooth 5.0. Sebbene questo dispositivo possa arrivare come Moto E20, alcuni mercati potrebbero riceverlo con il moniker Lenovo K14.

