Motorola Moto G23 in offerta a 159,99€ col SOTTOCOSTO Unieuro

Il Sottocosto online di Unieuro è entrato nella sua settimana finale. Una delle migliori offerte del giorno ha per protagonista il Motorola Moto G23, in promo a 159,99 euro: risparmi 70 euro rispetto al prezzo consigliato di 239,90 euro, per effetto del 33% di sconto applicato su unieuro.it. Le spese di spedizione sono gratuite e puoi inoltre scegliere di pagare in 3 rate da 53 euro senza interessi con Klarna o PayPal.

Motorola Moto G23 in sconto del 33% sul sito di Unieuro

I principali punti di forza del Moto G23 sono il design, sottile e moderno, la messa a fuoco rapida del sistema di fotocamere da 50 MP e la ricarica rapida ultraveloce grazie alla tecnologia TurboPower.

La particolarità del comparto camere sta nella realizzazioni di scatti sorprendenti anche quando al centro della scena ci sono soggetti in movimento. In più la messa a fuoco rapida ti permette di realizzare primi piani bellissimi e ritratti fuori dall’ordinario.

Il modello in offerta sul sito di Unieuro è il Moto G23 con display da 6.53 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz, Android 13 a bordo come sistema operativo, Dual SIM e con supporto allo standard NFC. Ritrovi inoltre 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, mentre nella confezione c’è inclusa anche una comoda cover.

Approfitta ora dell’ultima offerta di Unieuro sul Motorola Moto G23, così da risparmiare 70 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. In più non paghi nulla per la spedizione e puoi usufruire del pagamento dilazionato in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.