Motorola Moto G22 e G71 5G UFFICIALI ad un prezzo INCREDIBILE

Finalmente ci siamo: dopo averli visti annunciati diverse settimane fa, i nuovi Motorola Moto G71 5G e Moto G22 sono diventati ufficiali anche su Amazon. Da oggi, i due terminali si troveranno, rispettivamente, a 339,90€ e a 219,90€ sul noto portale di e-commerce italiano.

Motorola Moto G22: design al top, prezzo low-cost

Il suo debutto è avvenuto poche settimane or sono; si tratta infatti, dell'ultimo arrivato facente parte della famiglia Moto G. Ha un design elegante e un rapporto qualità-prezzo molto intrigante. Presenta una configurazione molto particolare sulla back cover: troviamo infatti quattro sensori con l'ottica principale da 50 Megapixel. Anteriormente poi, c'è un Max Vision Display da 6,5 pollici con refresh rate da 90 Hz per godere di immagini nitide e frizzanti. La batteria da 5000 mAh assicura un'autonomia da record in ogni contesto.

Esteticamente è tutto nuovo: la scocca del Moto G22 è realizzata da un polimero acrilico molto resistente, coadiuvato da un processo di placcatura ottica che gli permette di avere finiture di pregio, colorazioni inedite e lussuose. Arriva in Cosmic Black e Iceberg Blue al prezzo consigliato di 219,90€. Tuttavia – fermi tutti – per pochi giorni costerà solo 179,90€! Approfittatene!

Motorola Moto G71: potenza e eleganza

Oltre al G22, anche un altro midrange premium fa il suo debutto sul mercato italiano. Si tratta del G71 5G, un midrange potente che consente di avere immagini luminose, colorate e frizzanti, con uno schermo OLED da 6,4 pollici in risoluzione FullHD+.

La gamma di colori è stata ampliata del 25% e tutti i contenuti appaiono nitidi, saturi e con un look davvero accattivate. Non di meno, l'intera esperienza utente sarà incredibile, grazie alla potenza del processore Snapdragon 695 di Qualcomm che vanta, fra le altre cose, anche del 5G migliorato. Si trova in esclusiva su Amazon a 339,90€ ma fino al 13 aprile costerà 299,90€ (in colorazione Black).

Fra le altre cose, nelle offerte di primavera di Amazon, troverete anche due offerte vantaggiose:

Moto G60s a soli 199,00€ al posto di 279,00€;

Moto Edge 20 a 399,90€ al posto di 499,90€.