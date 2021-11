Moto G Stylus 2022: design trapelato, sarà davvero così?

Motorola è una delle poche aziende che offre ancora un'esperienza Android pura simile a quella stock sulle proprie offerte di smartphone. La società, ultimamente, ha annunciato cinque telefoni della serie G contemporaneamente e ora si sta preparando per mostrare un nuovo device avente nome in codice “Milan”. Questo è stato pubblicizzato per essere mostrato come Moto G Stylus 2022.

Moto G Stylus 2022: Motorola pronta a lanciare il nuovo midrange

Il device in questione porta il numero di modello XT2211DL e sarà probabilmente un dispositivo pronto per il 5G, proprio come il suo predecessore Moto G Stylus 5G lanciato a giugno di quest'anno. Il telefono sarà piuttosto unico in quanto ci sono pochissimi device sul mercato dotati di una penna stilo capacitiva. Il più popolare? L'S21 Ultra di Samsung, per esempio. Tuttavia lo stilo sarà coadiuvato dall'app Moto Note di Motorola e ci sarà uno slot per riporlo quando non lo si usa.

La fuga di indiscrezioni prodotta da 91mobiles rivela inoltre che il mediogamma sarà dotato di una configurazione della fotocamera con foro frontale e pare che disponga di un sensore di impronte digitali montato sul frame laterale. Sul retro, si otterrà il familiare logo “M” di Motorola che, per qualche motivo, è stato inserito in una rientranza rotonda. Può essere facilmente scambiato per uno scanner di impronte digitali montato sul retro, ma in realtà ha solo uno scopo puramente estetico.

La parte posteriore ospita anche una tripla camera insieme a un flash LED. Il testo inciso sul modulo sembra dire che il sensore principale ha una risoluzione di 50 megapixel. 91mobiles ritiene che la parte posteriore sarà realizzata in policarbonato. A parte questo, il resto delle specifiche del telefono sono ancora un mistero.

È probabile che il Moto G Stylus 2022 possa essere lanciato con il Moto Edge 30 Ultra nel corso del 2022 Quest'ultimo sarà probabilmente il prossimo fiore all'occhiello di Motorola e sostituirà Edge 20 Pro rilasciato nell'anno di quest'anno.