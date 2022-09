Motorola Moto G Go si mostra online: SUPER low-cost in arrivo

Il nuovo super low cost di casa Motorola, l’inedito Moto G Go, è appena statlo avvistato all’interno del portale di benchmarking GeekBench. Il device sembra disporre del processore MediaTek Helio G25 e di soli 2 GB di RAM, più che sufficienti però per far muovere un terminale leggero e frizzante.

L’OEM americano di proprietà di Lenovo sta per presentare diversi nuovi smartphone nel mercato internazionale: ci aspettiamo Edge 30 Ultra, Edge 30 Neo e Edge 30 Fusion, tuttavia apprendiamo che l’azienda ha in serbo anche un super low cost per i mercati emergenti e per la fascia super-bassa del mercato. Si chiamerà Moto G Go.

Motorola Moto G Go: le presunte specifiche tecniche

Il telefono è apparso all’interno del database di Geekbench, portando con sé tutte le sue specifiche tecniche. Osservandolo, vediamo che farà parte della gamma Moto G ma sarà più economico e meno prestante dei gadget della serie Moto E. Avrà Android 11 pronto all’uso in versione stock e “alleggerita”. Il nome del Motorola però, fa pensare subito ad Android Go. Che ci sia questa iterazione e la versione individuata sul portale sia solo “di prova”? Lo scopriremo presto.

Giusto per fare il punto, Android Go è un’iterazione del software di casa Google pensata per i telefoni con poca RAM e con poco storage. Da Geekbench5 scopriamo che ci saranno solo 2 GB di RAM ma potrebbe esserci una versione con 3 GB. La memoria interna invece, dovrebbe essere di 32 o 64 GB.

Concludiamo segnalando che il processore di Moto G Go, probabilmente sarà il MediaTek Helio G25, che è stato avvistato con il suo numero di modello: “MT6762G“. Potrebbe disporre di una GPU IMG PowerVR GE8320. Vi terremo aggiornati; restate connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

