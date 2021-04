Moto G60 verrà lanciato come Moto G40 Fusion in India e in alcuni Paesi con specifiche tecniche leggermente differenti. Sappiamo che questo terminale sta per arrivare in tutti i mercati internazionali. Oggi, sul web sono stati pubblicati i primi rendering dello smartphone in questione e sono emersi ulteriori dettagli.

Motorola G60 verrà lanciato con un altro nome

Secondo un post di Techniknews realizzato in collaborazione con Halabtech e Adam Conway di XDA Developers, il Moto G60 originariamente aveva due versioni: “Hanoip” e “Hanoi“, ma i due dispositivi sono stati fusi in un unico prodotto ed è rimasto, dei due, soltanto il primo. Tuttavia, sembra che il gigante di proprietà di Lenovo abbia ancora due versioni del telefono per diversi mercati.

Il post rivela che il device sarà venduto come Motorola G60 in Europa e avrà una fotocamera principale da 108 MP mentre in India e Brasile, il telefono sarà venduto come Moto G40 Fusion e avrà una fotocamera principale da 64 MP, ma non è qui le differenze finiscono.

In Europa, il terminale avrà una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Avrà anche una selfiecam da 32 MP. La versione indiana avrà anche una lente grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP, ma avrà una frontale da 16 MP.

Il Moto G40 Fusion sarà disponibile in due configurazioni: 4 GB di RAM + 64 GB e 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. Da noi invece, il telefono arriverà in una sola configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e avrà l’NFC, una funzionalità non disponibile per la versione indiana.

Entrambi i prodotti avranno una capacità della batteria di 6000 mAh. Avranno anche un display FHD + 120Hz da 6,78 pollici secondo XDA Developers, ma non ci sono conferme sul tipo di pannello adoperato. È stato anche riferito che avranno un pulsante dedicato a Google Assistant, un jack audio da 3,5 mm e saranno disponibili in grigio (con verde) e grigio (con marrone).

