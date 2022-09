Motorola Moto E22i: il debutto è alle porte

Secondo quanto si apprende in queste ore, sembra che il debutto del nuovo budget phone di Motorola, il Moto E22i, sia oramai alle porte. Il dispositivo è appena apparso all’interno del portale della NBTC e sta per giungere sul mercato internazionale. Ma cosa ci dobbiamo aspettare?

Mancano pochissime ore al grande evento di casa Motorola; l’OEM americano di proprietà di Lenovo toglierà presto i veli al super low-cost della compagnia ma anche ai flagship della serie Edge 30. Ci aspettiamo l’Ultra, il Fusion e il Neo. Sul pieghevole Razr (2022), tutto tace: dopo il lancio asiatico, al momento non sembrano esserci piani di distribuzione globale, ma crediamo che sia solo questione di settimane (o mesi).

Tornando a noi, Moto E22i sarà super conveniente con un prezzo molto aggressivo ed economico. Il device si appresta ad arrivare in commercio ed è appena stato individuato su una piattaforma per la certificazione.

Motorola Moto E22i: cosa sappiamo?

In precedenza lo abbiamo avvistato in altri portale; pensiamo al sito della FCC e al TDRA. È anche apparso all’interno della NBTC, come possiamo notare. In tutti i database dispone del medesimo numero di modello (XT2239-19), quindi è ovvio che stiamo parlando del medesimo prodotto. Dall’apparizione su tutti questi siti scopriamo che ci sarà un debutto internazionale. Presumiamo, come detto, che sia un low-cost che aggredirà la fascia bassa del mercato. Purtroppo però, non conosciamo i dettagli più interessanti, quindi non abbiamo informazioni relative alle specifiche tecniche o al design, ad oggi.

Sicuramente sarà dotato di un modem per la connettività 5G e scopriamo oggi che presenterà il supporto per il Dual SIM. Ad oggi non ci sono moltissimi dettagli, quindi questo è quanto sappiamo. Sconosciuto ancora il processore di bordo, la risoluzione dello schermo (non crediamo che supererà l’HD+) e così via. Ad ogni modo, se costerà poco, sarà un bel Best Buy. Magari, con uno street price diventerà “imperdibile” come secondo telefono o come muletto.

Se volete un midrange top dal prezzo low-cost invece, Moto G22 è ciò che fa per voi; si trova in offerta a soli 134,49€ al posto di 219,90€.

