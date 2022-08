Motorola Moto E22i: in arrivo un nuovo budget phone

Il nuovo budget phone di casa Motorola è prossimo al debutto su scala internazionale; il dispositivo infatti, è appena stato avvistato presso i siti web della FCC e della TDRA.

Sappiamo che l’azienda amerivana di proprietà di Lenovo ha diversi smartphone interessanti in listino facenti parte di più categorie; c’è la gamma Edge, la serie Moto G e la super economica Moto E. Parliamo proprio del lancio di un inedito low cost chiamato E22i prossimo al lancio. Questo device sarà ancora più economico del Moto E32 commercializzato di recente.

Motorola Moto E22i: cosa sappiamo?

Il dispositivo è stato avvistato dapprima dal portale di MySmartPrice e ora è giunto sui siti della certificazione FCC e TDRA. Praticamente il gadget ha il numero di modello XT2239-19 e potrebbe avere una distribuzione internazionale. Giusto per chi non lo sapesse, Lenovo gestisce la commercializzazione dei terminali di Motorola da diverso tempo.

Non di meno, il telefono è stato avvistato con più numeri di modello: XT2239-9, XT2239-20 e XT2239-17. Si dice che supporterà la tecnologia Dual SIM anche perché è stato elencato con ben due numeri IMEI.

Fra le altre cose scopriamo che supporterà la connettività LTE, il WiFi Dual Band a 2,4 GHz e 5 GHz e il Bluetooth di nuova concezione. In confezione potrebbe poi disporre di un adattatore per la ricarica, di un paio di auricolari cablati e di un cavo USB. Lo spinotto per la ricarica potrebbe essere compatibile con tutti i paesi internazionali (con le dovute modifiche, ovvio).

Ad oggi i dettagli sono molto pochi; vi invitiamo a restare connessi con noi per restare sempre aggiornati sulle ultime uscite. Intanto, se volete fare un buon affare, vi consigliamo il Motorola Moto G22 a soli 139,00€ con spedizione gratuita per gli iscritti al programma di Amazon Prime. È un terminale incredibile che costa pochissimo ma offre tanto.

