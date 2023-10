Motorola Moto E13: a QUESTO PREZZO è REGALATO (69€)

Oggi il volantino Sottocosto MediaWorld ha per protagonista assoluto il Motorola Moto E13, in offerta a soli 69 euro, per effetto del maxi sconto del 46,91% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico pari a 129,99 euro. E se scegli l’opzione Ritiro gratuito in negozio, selezionando il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua ti porti a casa il telefono senza spendere nemmeno un centesimo per le spese di spedizione.

Motorola Moto E13 in super offerta a 69 euro col Sottocosto MediaWorld

Il modello in offerta online sul sito di MediaWorld è il Moto E13 con 2 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Grazie alla versione di Android stock montata sul telefono, come da tradizione Motorola, e le solite “motoralate” (ormai un tratto distintivo degli smartphone della casa alata), questa configurazione che a prima vista può essere ritenuta insufficiente in realtà si dimostra una scelta intelligente per chi è disposto a rinunciare a qualcosa pur di avere uno street price notevole.

Tra i principali punti di forza del Moto E13 segnaliamo l’audio Dolby Atmos multidimensionale, lo schermo in alta definizione da 6,5 pollici ultragrandangolare e una generosa batteria da 5.000 mAh, in grado di portare l’utente ben oltre 1 giorno di utilizzo. Un altro elemento che sorprende è il processore octa-core montato su questo dispositivo, che restituisce un’esperienza d’uso impossibile da ritrovare anche in smartphone appartenenti a una fascia di prezzo superiore (dai 100 ai 150 euro).

Approfitta ora dell’offerta Sottocosto di MediaWorld sul Motorola Moto E13 per acquistarlo a soli 69 euro. In più approfitta dell’opzione Ritiro gratuito in negozio così da non pagare nulla per le spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.