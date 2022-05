Motorola: la nuova ammiraglia sta per arrivare

Secondo quanto si apprende, sembra che la nuova ammiraglia di Motorola con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ sia dietro l’angolo. Ecco cosa si apprende da un report emerso online.

Inoltre, da tempo leggiamo che l’OEM americano di proprietà di Lenovo fosse al lavoro su un flagship unico dal nome in codice “Frontier”. Questo dispositivo dovrebbe avere due caratteristiche uniche: da un lato ci potrebbe essere il SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus, dall’altro lato leggiamo che potrebbe presentare un sensore fotografico da 200 Megapixel. Il nome commerciale del prodotto dovrebbe erssere “Edge 30 Ultra”.

Motorola: cosa sappiamo sull’Edge 30 Ultra?

A corroborare queste ipotesi ci ha pensato il direttore di Lenovo China per il settore MPB (Mobile Phone Business). Il funzionario ha ribadito che il nuovo top di gamma potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

Da una foto che sta facendo il giro del web, leggiamo che Jin utilizza un telefono top di Motorola sconosciuto per pubblicare i suoi post sul portale cinese di Weibo. Secondo qualche insider, si dice che l’uomo sta già usando il Frontier con processore premium di Qualcomm.

Non di meno, questa ammiraglia potrebbe essere dotata della ricarica cablata da 125W; due mesi or sono, l’azienda aveva pre-annunciato l’arrivo di un caricatore da 125W, ma ad oggi non sappiamo se e quando lo vedremo.

In più, ipotizziamo che Motorola potrebbe lanciare il suo nuovo telefono dopo l’annuncio ufficiale da parte di Qualcomm dello Snapdragon 8 Gen 1+. Probabilmente, il debutto del SoC e del terminali premium dovrebbe essere alle porte. Inoltre, pare che arriverà anche il primo Snapdragon 7 Gen 1 per la fascia medio-alta.

