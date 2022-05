Motorola Moto E32 si mostra online: ecco come sarà

In queste ore apprendiamo come sarà il design del nuovo midrange di casa Motorola; stiamo parlando del low-cost Moto E32, un terminale economico ma con un’estetica che ricorda quella dell’Edge 30 appena presentato.

Poche settimane fa infatti, abbiamo appreso il design del budget phone Moto E32, un dispositivo intrigante dal prezzo contenuto che si posizionerà come “entry level” della gamma dell’OEM americano di proprietà di Lenovo. Adesso, dei nuovi rendering di un prodotto di Motorola sono emersi insieme alle sue specifiche tecniche; il merito va al noto tipster Nils Ahrensmeier.

Motorola Moto E32: cosa sappiamo?

Dalle immagini osserviamo che il telefono disporrà di un comparto fotografico a forma di pillola che contiene tre sensori e un flash LED. Anteriormente invece, ci sono sottili cornici e un mento evidente. Non manca la USB Type C, il jack audio da 3,5 mm, il vano per la SIM, il bilanciere del volume, la griglia speaker e i fori per il microfono.

Le dimensioni del suddetto device saranno di 163,95 × 74,9 × 8,49 mm di spessore e avrà un peso di 184 grammi. Al contrario, l’E32 avrà un display con risoluzione HD+ (720 x 1600P) da 6,5 ​​pollici e refresh rate da 90 Hz.

Sotto la scocca ci sarà un processore UNISOC T606 coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Si potrà espandere la memoria con la scheda microSD fino a 1 TB. Completerà il tutto una grande batteria da 5000 mAh con fast charge da 18W. Dulcis in fundo, le tre fotocamere saranno sul posteriore ma il sensore principale sarà da 16 Megapixel. La selfiecam invece, sarà da 8 mega per autoscatti e videocall.

Cosa vi consigliamo noi?

Se cercate un mediogamma premium di Motorola, sappiate che c’è una scelta incredibile. Noi però, vi consigliamo l’ottimo Edge 30 appena svelato che, da 549,90€ si trova già in promozione a 399,90€. Approfittatene prima che sia troppo tardi e finisca l’offerta.