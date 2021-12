Motorola: il 2021 è stato un anno "da record"

Le spedizioni globali di smartphone Motorola supereranno 53 milioni di unità entro la fine dell'anno; a ribadirlo è il presidente di Lenovo.

Motorola senza freni: continuerà a crescere sempre più

All'inizio della giornata di ieri (10 dicembre 2021), il direttore generale di Lenovo, Chen Jin, aveva condiviso alcuni nuovi dettagli riguardanti il ​​design del Moto Edge X30 appena lanciato. Ora, il dirigente ha anche rivelato la proiezione della spedizione di smartphone dell'azienda per Motorola.

In un altro post su Weibo (un sito web di microblogging cinese), l'alto funzionario ha affermato che le spedizioni globali di smartphone di Motorola supereranno i 53 milioni di unità quest'anno. Chen ha affermato che il marchio “Moto” è ancora uno dei principali attori del mercato con una solida catena di approvvigionamento che gli consente di offrire telefoni premium di punta di fascia alta dotati di tecnologia all'avanguardia. Per chi non lo sapesse, l'azienda ha recentemente lanciato il suo Moto Edge X30, che è stato il primo a disporre dell'ultimo e più grande SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Inizialmente, Xiaomi avrebbe dovuto essere la prima sul mercato a lanciare un telefono con questo chip, ma la società di proprietà di Lenovo è riuscita a prendere l'iniziativa quest'anno. Con la sua prima uscita in Cina, Chen ha inoltre aggiunto che l'azienda voleva realizzare dispositivi che si rivolgessero al mercato cinese. In altre parole, si sta concentrando sull'espansione nel paese interno, in particolare con i nuovi modelli Edge X30 e S30.

Per chi non lo sapesse, il primo è l'ultimo modello di smartphone di Motorola e offre specifiche di prim'ordine e dispone di un display ad alta frequenza di aggiornamento di 144Hz, obiettivo con tripla lente da 50 megapixel, batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 68 W e altro ancora. Mentre l'X30 ospita lo Snapdragon 8 Gen 1, l'S30 sfoggia il processore Qualcomm Snapdragon 888+ e arriva a un prezzo relativamente più conveniente rispetto al primo.

Attendiamo un debutto europeo per i due flagship.