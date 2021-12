Motorola Edge X30 è una BOMBA, un mostro di potenza

Il Moto Edge X30 di Motorola è stato lanciato all'inizio di questo mese ed è stato un argomento “topic” in tutta la comunità tecnologica in quanto è il primo e, per ora, l'unico smartphone sul mercato con l'ultimo SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. I colleghi di Gizmochina hanno testato il device e ci hanno fornito una prima impressione in merito. Il prodotto è una bomba in tutto e per tutto.

I primi pareri su Motorola Edge X30: è impressionante

Stando a quanto osservato, la prima cosa che si nota è stata la leggerezza del dispositivo, che è in netto contrasto con il suo aspetto metallico che fa pensare che il telefono sia molto più pesante di quello che è. Il pannello posteriore del telefono sembrava solido e liscio, ma senza i problemi di macchie di impronte digitali affrontati dai dorsi in vetro.

Il display OLED HDR+ a 144Hz si è distinto per la sua fluidità e fluidità durante lo scorrimento e il cambio di schermata. . Il dispositivo ha eseguito egregiamente Wild Life di 3DMark con un frame rate medio di 57 FPS ed è riuscito a ottenere un bel punteggio di 9.589, posizionandolo tra i primi 2% dei risultati. Il punteggio porta la GPU di questo dispositivo alla pari con l'ultimo iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, che presentano gli ultimi SoC A15 Bionic di Apple. Una vera testimonianza del miglioramento dello Snapdragon 8 Gen 1 rispetto allo Snapdragon 888 di ultima generazione.

Il concorrente Android più vicino nell'elenco dei punteggi è stato il Google Pixel 6, con 6.416 punti. Oltre alle straordinarie prestazioni della GPU, ciò che ha sorpreso i colleghi di Gizmochina durante questo benchmark è stata la temperatura del dispositivo, che è rimasta a un ragionevole 33 gradi Celsius.

Per l'ultimo test, i media cinesi hanno deciso di verificare le prestazioni della fotocamera del dispositivo facendo clic su più scatti utilizzando la fotocamera principale da 50 MP, l'ultrawide da 50 MP e realizzando un paio di scatti utilizzando la modalità macro. Le immagini si sono rivelate impressionanti, considerando l'allestimento interno. Ma l'aspetto più impressionante delle prestazioni della fotocamera è stato l'effetto bokeh naturale e le immagini grandangolari, che si sono rivelate davvero belle in termini di qualità.